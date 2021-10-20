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بوهانغ الكوري الجنوبي يضرب موعدا مع الهلال السعودي في نهائي دوري أبطال آسيا (فيديو)

الرياضة

بوهانغ الكوري الجنوبي يضرب موعدا مع الهلال السعودي في نهائي دوري أبطال آسيا (فيديو)
TheAFCCL/twitter
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تأهل بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي إلى المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، بعد فوزه في نصف النهائي على مواطنه أولسان هيونداي (حامل اللقب) بركلات الترجيح 5-4 بعد التمديد.

وتقدم أولسان هيونداي عبر نجمه يون إيل-لوك في الدقيقة 52، قبل أن يتعرض لضربة موجعة بطرد قائده وون ديو جاي في الدقيقة الـ68 بعد تدخل عنيف على شين كوانغ-هوون ليكمل المباراة بعشرة لاعبين.

واستغل بوهانغ النقص العددي لمنافسه بتسجيله هدف التعادل قبل دقيقة واحدة من نهاية المباراة عن طريق لاعبه الأسترالي أليكس غرانت، لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1 ويلجأ الفريقان لوقتين إضافيين لم يسفرا عن أي جديد ليحتكما لركلات الترجيح التي ابتسمت لفريق بوهانغ بنتيجة 5-4.

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وسيواجه بوهانغ في نهائي البطولة القارية في الـ23 من نوفمبر المقبل، فريق الهلال السعودي الذي حجز تذكرة النهائي عقب فوزه على مواطنه النصر بنتيجة 2-1 أمس الثلاثاء.

المصدر: RT

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