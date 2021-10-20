بوهانغ الكوري الجنوبي يضرب موعدا مع الهلال السعودي في نهائي دوري أبطال آسيا (فيديو)

تأهل بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي إلى المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، بعد فوزه في نصف النهائي على مواطنه أولسان هيونداي (حامل اللقب) بركلات الترجيح 5-4 بعد التمديد.

وتقدم أولسان هيونداي عبر نجمه يون إيل-لوك في الدقيقة 52، قبل أن يتعرض لضربة موجعة بطرد قائده وون ديو جاي في الدقيقة الـ68 بعد تدخل عنيف على شين كوانغ-هوون ليكمل المباراة بعشرة لاعبين.

واستغل بوهانغ النقص العددي لمنافسه بتسجيله هدف التعادل قبل دقيقة واحدة من نهاية المباراة عن طريق لاعبه الأسترالي أليكس غرانت، لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1 ويلجأ الفريقان لوقتين إضافيين لم يسفرا عن أي جديد ليحتكما لركلات الترجيح التي ابتسمت لفريق بوهانغ بنتيجة 5-4.

FT [AET] | 🇰🇷 Ulsan Hyundai 1-1 (4-5 on penalties) Pohang Steelers 🇰🇷



🎟️ Pohang book their ticket to the #ACLFinal with a 90th minute equaliser and staying perfect from the spot in the penalty shootout!

#ACL2021 | #UHDvPOHpic.twitter.com/bdQykKzHqr — #ACL2021 (@TheAFCCL) October 20, 2021

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وسيواجه بوهانغ في نهائي البطولة القارية في الـ23 من نوفمبر المقبل، فريق الهلال السعودي الذي حجز تذكرة النهائي عقب فوزه على مواطنه النصر بنتيجة 2-1 أمس الثلاثاء.

المصدر: RT