الاتحاد الآسيوي يفتح تحقيقا حول الأحداث التي أعقبت مباراة الهلال والنصر في دوري أبطال آسيا
فتح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تحقيقا حول الأحداث التي صاحبت نهاية مباراة الديربي السعودي بين الهلال والنصر، ضمن الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.
الاتحاد الآسيوي يفتح تحقيقاً حول الأحداث التي صاحبت نهاية مباراة #الهلال_النصر في دوري أبطال آسيا.(الإخبارية)— أخبار السعودية (@SaudiNews50) October 20, 2021
وكانت وتيرة الأحداث قد تسارعت بشكل لافت بعد نهاية المباراة التي أقيمت على ملعب "مرسول بارك" في الرياض أمس الثلاثاء، وانتهت بفوز الهلال بنتيجة 2-1 وتأهله إلى نهائي البطولة القارية.
📸 أحداث ما بعد الديربي#النصر_الهلالpic.twitter.com/fKCLcVf8PU— صحيفة الرياضية (@ariyadhiah) October 20, 2021
🚨 عبدالرزاق حمدالله والبليهي بعد النهاية !#الهلال_النصرpic.twitter.com/G267x6QGvC— سهم ★ (@1SMi_) October 19, 2021
سلمان الفرج وحسين عبدالغني بعد نهاية المباراة#النصر_الهلالpic.twitter.com/fA6ABU8kko— الآسيوي📊 (@Asiaa2021) October 19, 2021
⚪️🔵— 🔝 (@1957Gool) October 19, 2021
لمن فاتته متعة المباراة
ملخص مدته 7 دقائق لمباراة #الهلال x النصر 💙🔥🤩. pic.twitter.com/w6rj1PzBvn
وشهدت نهاية مباراة الغريمين السعوديين شجارا حادا بين لاعبي الطرفين، وشارك فيه بعض أفراد الطواقم الفنية، قبل أن يتطور إلى اشتباك بالأيدي.
المصدر: وكالات
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