الاتحاد الآسيوي يفتح تحقيقا حول الأحداث التي أعقبت مباراة الهلال والنصر في دوري أبطال آسيا

فتح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تحقيقا حول الأحداث التي صاحبت نهاية مباراة الديربي السعودي بين الهلال والنصر، ضمن الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

الاتحاد الآسيوي يفتح تحقيقاً حول الأحداث التي صاحبت نهاية مباراة #الهلال_النصر في دوري أبطال آسيا.(الإخبارية) — أخبار السعودية (@SaudiNews50) October 20, 2021

وكانت وتيرة الأحداث قد تسارعت بشكل لافت بعد نهاية المباراة التي أقيمت على ملعب "مرسول بارك" في الرياض أمس الثلاثاء، وانتهت بفوز الهلال بنتيجة 2-1 وتأهله إلى نهائي البطولة القارية.

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لمن فاتته متعة المباراة



ملخص مدته 7 دقائق لمباراة #الهلال x النصر 💙🔥🤩. pic.twitter.com/w6rj1PzBvn — 🔝 (@1957Gool) October 19, 2021

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وشهدت نهاية مباراة الغريمين السعوديين شجارا حادا بين لاعبي الطرفين، وشارك فيه بعض أفراد الطواقم الفنية، قبل أن يتطور إلى اشتباك بالأيدي.

المصدر: وكالات



