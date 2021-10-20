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الاتحاد الآسيوي يفتح تحقيقا حول الأحداث التي أعقبت مباراة الهلال والنصر في دوري أبطال آسيا

الرياضة

الاتحاد الآسيوي يفتح تحقيقا حول الأحداث التي أعقبت مباراة الهلال والنصر في دوري أبطال آسيا
Alhilal_FC/twitter
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فتح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تحقيقا حول الأحداث التي صاحبت نهاية مباراة الديربي السعودي بين الهلال والنصر، ضمن الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وكانت وتيرة الأحداث قد تسارعت بشكل لافت بعد نهاية المباراة التي أقيمت على ملعب "مرسول بارك" في الرياض أمس الثلاثاء، وانتهت بفوز الهلال بنتيجة 2-1 وتأهله إلى نهائي البطولة القارية.

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وشهدت نهاية مباراة الغريمين السعوديين شجارا حادا بين لاعبي الطرفين، وشارك فيه بعض أفراد الطواقم الفنية، قبل أن يتطور إلى اشتباك بالأيدي.

المصدر: وكالات

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