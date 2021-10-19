"الفرعون" صلاح يصعق أتلتيكو مدريد بهدف عالمي (فيديو)

افتتح الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي باب التسجيل خلال مباراة فريقه أمام مضيفه أتلتيكو مدريد ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الثانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وبعد 8 دقائق فقط على انطلاق المباراة توغل "الفرعون" المصري في منطقة جزاء أصحاب الأرض متلاعبا بأربعة لاعبين وسدد الكرة قوية ارتطمت بقدم زميله جيمس ميلنر وتابعت طريقها إلى الشباك.

هدف اول ليفربول عن طريق محمد صلاح

Via:@Chouaibelbajipic.twitter.com/dXUJGS7cZt — Dani Ceballos (@Daniiceballos10) October 19, 2021

هدف محمد صلاح بنسبه 9٪99 عن طريق ميلنر #محمد_صلاحpic.twitter.com/KtTJ1ENvKc — رابطةعشاق محمد صلاح 🏆 (@Mo11Mosalah) October 19, 2021

وأصبح صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في 9 مباريات متتالية في مختلف المسابقات.

Mohamed Salah is the first player in Liverpool's history to score in nine consecutive games across all competitions.



The Egyptian King. pic.twitter.com/DBXPKz0wPX — Squawka Football (@Squawka) October 19, 2021

وأضاف الغيني نابي كيتا الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة الـ13، قبل أن يعادل الفرنسي أنطوان غريزمان نجم أتلتيكو النتيجة بتسجيله لهدفين متتاليين في الدقيقتين 20 و34.

المصدر: RT