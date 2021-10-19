 
مباشر

"الفرعون" صلاح يصعق أتلتيكو مدريد بهدف عالمي (فيديو)

الرياضة

Reuters Juan Medina
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rjl2

افتتح الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي باب التسجيل خلال مباراة فريقه أمام مضيفه أتلتيكو مدريد ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الثانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وبعد 8 دقائق فقط على انطلاق المباراة توغل "الفرعون" المصري في منطقة جزاء أصحاب الأرض متلاعبا بأربعة لاعبين وسدد الكرة قوية ارتطمت بقدم زميله جيمس ميلنر وتابعت طريقها إلى الشباك.

وأصبح صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في 9 مباريات متتالية في مختلف المسابقات.

وأضاف الغيني نابي كيتا الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة الـ13، قبل أن يعادل الفرنسي أنطوان غريزمان نجم أتلتيكو النتيجة بتسجيله لهدفين متتاليين في الدقيقتين 20 و34.

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا