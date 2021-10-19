التشكيلة الأساسية لمواجهة أتلتيكو مدريد وليفربول في دوري الأبطال

تتجه أنظار عشاق كرة القدم اليوم الثلاثاء صوب ملعب "واندا ميتروبوليتانو" في العاصمة الإسبانية الذي يستضيف المواجهة المرتقبة بين أتلتيكو مدريد وضيفه ليفربول الإنجليزي بدوري الأبطال.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة التي تجمع الفريقين ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الثانية، في تمام الساعة 22:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.

وسيبدأ الأرجنتيني دييغو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة "الريدز":

هيا أتلتيكو مدريد، إلى الأمام 🔴⚪️ pic.twitter.com/K8OlJiZnut — أتلتيكو مدريد (@AtletiArab) October 19, 2021

بينما اختار الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة "الروخي بلانكوس":

إليكم تشكيل الريدز لمواجهة أتليتكو مدريد في #دوري_أبطال_أوروبا 📋🔴 — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) October 19, 2021

يذكر أن ليفربول يتصدر المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، وبفارق نقطتين عن وصيفه أتلتيكو.

المصدر: RT