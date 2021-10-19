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التشكيلة الأساسية لمواجهة أتلتيكو مدريد وليفربول في دوري الأبطال

الرياضة

التشكيلة الأساسية لمواجهة أتلتيكو مدريد وليفربول في دوري الأبطال
Reuters Sergio Perez
صورة من مواجهة أتلتيكو وليفربول في دوري الأبطال عام 2020
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تتجه أنظار عشاق كرة القدم اليوم الثلاثاء صوب ملعب "واندا ميتروبوليتانو" في العاصمة الإسبانية الذي يستضيف المواجهة المرتقبة بين أتلتيكو مدريد وضيفه ليفربول الإنجليزي بدوري الأبطال.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة التي تجمع الفريقين ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الثانية، في تمام الساعة 22:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.

وسيبدأ الأرجنتيني دييغو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة "الريدز":

بينما اختار الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة "الروخي بلانكوس":

يذكر أن ليفربول يتصدر المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، وبفارق نقطتين عن وصيفه أتلتيكو.

المصدر: RT 

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