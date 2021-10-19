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دي ليخت يزين قائمة يوفنتوس لمواجهة زينيت في دوري الأبطال

الرياضة

دي ليخت يزين قائمة يوفنتوس لمواجهة زينيت في دوري الأبطال
Globallookpress
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أعلن الإيطالي ماسيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس قائمة فريقه لمباراة مضيفه زينيت بطرسبورغ الروسي ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثامنة بدوري أبطال أوروبا غدا الأربعاء.

وشهدت اختيارات أليغري عودة المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت، بينما استمر غياب المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا بسبب الإصابة.

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ويحتل فريق "السيدة العجوز" صدارة المجموعة الثامنة برصيد 6 نقاط، بعد التغلب على مالمو السويدي وتشيلسي الإنجليزي في أول جولتين، فيما يأتي زينيت في مركز الوصافة بـ3 نقاط.

المصدر: Juventusfcar/twitter

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