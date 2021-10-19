رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم يطالب بفرض حظر مدى الحياة على المتورطين في حوادث عنصرية

دعا غابرييلي غرافينا، رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، الثلاثاء، إلى فرض حظر مدى الحياة على المتورطين في حوادث عنصرية في الملاعب الرياضية.

وقال كاليدو كوليبالي، مدافع نابولي ذو البشرة السمراء إن جماهير فيورنتينا سخرت منه ووصفته بالقرد هذا الشهر، ودعا السلطات إلى منع المتورطين بالعنصرية من حضور المباريات في الملاعب.

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وجاء هذا الأمر بعد واقعتين في سبتمبر حين تعرض مايك ماينان، حارس ميلان إلى إساءة عنصرية من جماهير يوفنتوس، كما تم فتح تحقيق في مزاعم بشأن هتافات عنصرية من جماهير لاتسيو ضد تيموي باكايوكو وفرانك كيسي، ثنائي ميلان.

وقال غرافينا في تصريحات تلفزيونية: "نملك التقنيات اللازمة لتحديد المتورطين في أحداث عنصرية وطردهم من الملاعب وعدم السماح لهم بالعودة مجددا".

من جهة أخرى قال غرافينا إنه يرغب في ترشيح إيطاليا لاستضافة بطولة أوروبا 2028 بعد فوز المنتخب الإيطالي ببطولة أوروبا 2020 هذا الصيف.

وقال الاتحاد الأوروبي "يويفا" الأسبوع الماضي إن أمام الاتحادات الوطنية الأعضاء فرصة حتى 23 مارس 2022 لإعلان رغبتها في تنظيم البطولة، وسيتم الكشف عن الدول التي تقدمت بعروضها لاستضافتها في الخامس من أبريل.

المصدر: "رويترز"