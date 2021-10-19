ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. استمرار الصراع بين محمد صلاح وفاردي

أسدل الستار على منافسات الجولة الثامنة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وما زال الصراع على صدارة ترتيب هدافي المسابقة مستمرا بين محمد صلاح مهاجم ليفربول، وجيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي.

ويتنافس النجمان وبرصيد كل منهما 7 أهداف.

وتمكن محمد صلاح من تسجيل هدف جديد في البريميرليغ بعدما هز شباك فريق واتفورد، في فوز فريقه بخماسية نظيفة ضمن منافسات الجولة الثامنة من البطولة السبت الماضي.

ونجح فاردي من تسجيل هدف في فوز فريقه ليستر سيتي على مانشستر يونايتد 4-2.

whoscored

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فيما جاء في المركز الثالث، أنطونيو، مهاجم وست هام يونايتد برصيد 5 أهداف، حيث لم يسجل أي هدف في هذه الجولة.

وحل ساديو ماني، مهاجم ليفربول، رابعا برصيد 5 أهداف، بعدما سجل هدفا في فوز فريقه على واتفورد.

وعادل محمد صلاح رقم ديديه دروغبا بـ104 أهداف، في صدارة قائمة الهدافين الأفارقة في تاريخ الدوري الإنجليزي.

وخاض محمد صلاح 166 مباراة في الدوري الإنجليزي مع ليفربول، وسجل 104 أهداف، فيما لعب دروغبا 254 مباراة، سجل خلالها 104 أهداف.

المصدر: whoscored