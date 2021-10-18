نيوكاسل يونايتد يحقق في إشارة عنصرية مزعومة في حق مشجعي توتنهام هوتسبير

أعلن نيوكاسل يونايتد يوم الاثنين أنه يحقق في إشارة عنصرية مزعومة من أحد الأشخاص تجاه مشجعي توتنهام هوتسبير خلال المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ومن المحتمل أن الواقعة حدثت خلال فوز توتنهام 3-2 في استاد سانت جيمس بارك أمس الأحد في أول مباراة لنيوكاسل منذ استحوذ عليه كونسورتيوم بقيادة صندوق الاستثمارات العامة السعودي.

وذكر النادي في بيان: "فتح نيوكاسل تحقيقا وتم إبلاغ الشرطة".

وأضاف: "سيتخذ نيوكاسل أشد الإجراءات ضد أي شخص يتورط في تصرف يتعلق بالتمييز وسيدعم جهود السلطات للتأكد من إدانة الجاني".

وتابع: "لا مكان للتمييز على الإطلاق في كرة القدم أو الشارع أو عبر الإنترنت أو في نطاق أوسع ولن نتسامح معه تحت أي ظروف".

There is #NoRoomForRacism.



Anywhere. — Newcastle United FC (@NUFC) October 18, 2021

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ويقبع نيوكاسل في المركز الـ19 قبل الأخير على جدول ترتيب فرق "البريميرليغ" دون أي فوز حتى الآن حيث تعادل في 5 مباريات وتعادل في 3.

المصدر: "رويترز"