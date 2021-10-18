باريس سان جيرمان يصدر بيانا بخصوص نيمار وراموس وباريديس

كشف باريس سان جيرمان اليوم الاثنين عن حالة لاعبيه المصابين قبل مواجهة ضيفه لايبزيغ غدا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وجاء في بيان سان جيرمان: "أصيب لياندرو باريديس في عضلة الفخذ اليمنى خلال آخر مباراة له مع المنتخب الأرجنتيني، ومن المقرر أن يعود بعد فترة التوقف الدولية المقبلة".

وأضاف: "عانى نيمار جونيور من بعض الآلام في الفخذ منذ عودته من معسكر المنتخب البرازيلي، وسيتعين عليه تمديد فترة العلاج لبضعة أيام قبل العودة إلى التدريبات بشكل كامل".



واختتم باريس سان جيرمان: "يواصل الإسباني سيرجيو راموس التدريبات الفردية تحت إشراف الطاقم الطبي بهدف العودة إلى التدريب الجماعي بعد بضعة أيام".

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يذكر أن سان جيرمان يتصدر مجموعته الأولى في بطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 4 نقاط بالتساوي مع كلوب بروج، بينما يحل مانشستر سيتي في المركز الثالث بـ3 نقاط، ويقبع لايبزيغ في المركز الأخير بعد هزيمتين.

المصدر: en.psg.fr