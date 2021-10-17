شاهد.. السوري عمر السومة يحقق رقما مميزا بهدف في مرمى الاتفاق

أحرز السوري عمر السومة مهاجم نادي الأهلي السعودي، باكورة أهدافه خلال الموسم الحالي للدوري المحلي للمحترفين، في مرمى ضيفه الاتفاق (4-0) ضمن الجولة 8 للبطولة.

وافتتح السمومة التسجيل للأهلي في الدقيقة 22 من ضربة جزاء، وأضاف زميله الكرواتي فيليب براداريتش هدفين متتاليين في الدقيقتين (47 و58) قبل أن يختتم عبدالرحمن عبدالله الرباعية في الدقيقة 68 من زمن اللقاء الذي أقيم على استاد الأمير عبدالله الفيصل بمدينة جدة.

⚽️🎥 د22’ شاهد الهدف الأول للأهلي عن طريق " عمر السومة " #الأهلي_الاتفاقpic.twitter.com/LIUtFKiyp9 — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) October 16, 2021

وكشف حساب الدوري السعودي الرسمي على موقع "تويتر" أن عمر السومة أصبح أكثر لاعب يسجل أهدافا على ملاعب الدوري السعودي للمحترفين، حيث هز الشباك في 17 ملعبا مختلفا منذ انضمامه إلى صفوف الأهلي عام 2014 قادما من القادسية الكويتي، واستطاع خلال مسيرته تحقيق لقب هداف الدوري 3 مرات متتالية في المواسم (2015، 2016، و2017).

👏 التاريخي عمر السومة @omaralsomah يعتبر أكثر لاعب نجح بتسجيل الأهداف في ملاعب دوري المحترفين السعودي.. (17 ملعب) 🏟⚽️. pic.twitter.com/SKIrlfV3A1 — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) October 16, 2021

ورفع الأهلي رصيده بعد هذه الفوز إلى 8 نقاط، وتقدم إلى المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري، في حين توقف رصيد الاتفاق عند 7 نقاط، ويشغل المركز الثالث عشر على سلم الترتيب.

بينما يتربع نادي الاتحاد على عرش صدارة الدوري برصيد 17 نقطة، متقدما بفارق نقطتين على وصيفه ضمك، ويليهما الفيحاء في المركز الثالث برصيد 13 نقطة، ولديه مباراة مؤجلة.

المصدر: وكالات