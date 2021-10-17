لاعب لاتسيو يحتفل بشكل غريب بهدف فريقه في شباك إنتر ميلان (فيديو)

شهدت مباراة لاتسيو ضد ضيفه إنتر ميلان في الدوري الإيطالي، أمس السبت، احتفال مدافع أصحاب الأرض، لويز فيليبي، بهدف فريقه الثالث بشكل غريب، تعرض على إثره للطرد وغادر الملعب باكيا.

وأطلق لاتسيو رصاصة الرحمة على إنتر بتسجيله الهدف الثالث (3-1)، بعد ركلة حرة نفذها ألبرتو وتابعها ميلينكوفيتش سافيتش برأسية قوية في المرمى، في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، ليحتفل المدافع البرازيلي فيليبي بطريقة غريبة، حيث أسرع نحو زميله السابق في لاتسيو والمهاجم الحالي لنادي إنتر ميلان، خواكين كوريا، وقفز على أكتافه.

Drama in Italy last night as Luiz Felipe celebrations after the final whistle provoked the inter players.



Correa is a former Lazio player and friend of Luiz, but not sure he enjoyed the joke.



Luiz Felipe was red carded.



Right decision? pic.twitter.com/hiSJmtK32J — Supa Reports (@SupaReports) October 17, 2021

وتعرض فيليبي للطرد بعد هذه الواقعة بالرغم من إطلاق الحكم صافرة نهاية المباراة، خاصة وأنها تسببت في حالة من العصبية لكوريا الذي حاول دفع المدافع البرازيلي، كما تسبب هذا "الاحتفال" في غضب لاعبي إنتر ودخولهم في مشادة مع نظرائهم في لاتسيو.

FT:



Lazio 3-1 Inter



🟥 Luiz Felipe got after match red card for teasing his friend and former teammate Joaquin Correa. #LazioInter#SerieApic.twitter.com/d2fKEIhye5 — Molatsportgist 🇳🇬 (@chubbyMO_) October 16, 2021

ولم يتقبل فيليبي طرده، حيث كان في نيته المزاح مع صديقه وزميله السابق، ودخل اللاعب في نوبة بكاء وهو يغادر أرض الملعب مطرودا.

Lazio’s Luiz Felipe jumped on his friend and former team-mate Joaquin Correa after Lazio beat Inter 3-1 yesterday.



It started a brawl, Felipe was shown a red card, and left the field in tears. 😳 pic.twitter.com/XvXKXgnhhr — B/R Football (@brfootball) October 17, 2021

وكشف فيليبي سبب احتفاله الغريب بعد المباراة، حيث كتب على حسابه في موقع "إنستغرام": "أود التعليق على التأثير السلبي لما حدث في نهاية المباراة، وقبل كل شيء، أريد أن أوضح أنني أكن احتراما كبيرا للإنتر ولأي ناد آخر".

وأضاف: "نحن جميعا محترفون، نعمل من أجل تحقيق أهدافنا، ولا يمكن أبدا ألا نحترم المحترفين، وفي نهاية المباراة، قمت بالقفز على أكتاف كوريا لأنه واحد من أفضل أصدقائي الذين منحتهم لي كرة القدم".

وتابع: "عائلاتنا أصدقاء ونحن قريبون من بعضنا، ما أردته فعلا هو معانقته والمرح معه بشأن النتيجة، باعتبار أن علاقتنا تسمح بذلك، ربما لم يكن الوقت مناسبا ولا المكان أيضا".

وأتم المدافع البرازيلي: "أعتذر لأي شخص شعر بالإهانة، وأوضح مجددا أنني لم أحاول بأي طريقة عدم احترامه أو عدم احترام الإنتر، كان تصرفا عفويا من شخص لديه علاقة جيدة مع كوريا، أحبك أخي".

المصدر: وكالات