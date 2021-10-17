باسيلاشفيلي يواجه نوري في نهائي إنديان ويلز

يشهد نهائي دورة إنديان ويلز الأمريكية للتنس، سابعة دورات الألف نقطة للماسترز لهذا الموسم، مواجهة مفاجئة بين الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي، والبريطاني كاميرون نوري.

وتغلب باسيلاشفيلي، في نصف النهائي على الأمريكي تايلور فريتز، في حين أطاح نوري بالبلغاري غريغور ديميتروف.

A new ATP Masters 1000 champion will be crowned in the desert 🏆



Will it be @cam_norrie or @nikolozbasilash? #BNPPO21pic.twitter.com/hinKLoEnFW — ATP Tour (@atptour) October 17, 2021

وبفوزه على فريتز 7-6، و6-3، حقق باسيلاشفيلي (29 عاما)، واحدا من أعظم إنجازات مسيرته، فيما بات نوري، المصنف 26 عالميا، أول بريطاني يصل إلى نهائي دورة إنديان ويلز منذ العام 2009، حينما خسر أندي موراي أمام الإسباني رافائيل نادال.

وسيسعى الجورجي في المباراة النهائية التي ستقام في وقت لاحق اليوم الأحد، إلى ثالث ألقابه هذا الموسم، بعد فوزه في الدوحة، وميونيخ.

في المقابل، سيحاول نوري، الذي فاز بأول دورة له من 250 نقطة في لوس كابوس الشهر الماضي، التتويج بأول ألقابه في ماسترز لألف نقطة.

المصدر: وكالات