أسطورة ليفربول يفضل صلاح على ميسي ومبابي ويبرر اختياره

يمر محمد صلاح بفترة رائعة في مسيرته، حيث أثبت أنه الأفضل في الدوري الإنجليزي، كما أن أداءه في مباراة واتفورد الأخيرة جعل أسطورة ليفربول، ستيف ماكمانامان، يفضله على نجوم كبار.

وعلى غرار تألقه الصارخ في المباريات الأخيرة، تألق صلاح بشكل لافت في لقاء فريقه ليفربول ضد واتفورد، أمس السبت، بصناعته الهدف الأول لزميله السنغالي ساديو ماني، وتسجيله للهدف الرابع بطريقة مذهلة، حيث تلاعب النجم المصري بدفاع واتفورد وغربله بدهاء مطلقا تسديدة من داخل المنطقة في الزاوية اليمنى البعيدة لحارس المرمى.

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ويتقاسم صلاح حاليا صدارة هدافي الدوري الإنجليزي مع مهاجم ليستر سيتي، جيمي فاردي، برصيد سبعة أهداف لكل منهما، فيما يحتل ليفربول وصافة ترتيب "البريميرليغ" بفارق نقطة واحدة عن المتصدر تشيلسي.

وأشاد أسطورة ليفربول، ماكمانامان، بصلاح بعد تألقه في مباراة واتفورد، حيث وصفه باللاعب الأفضل في العالم في الوقت الحالي.

وأضاف في تصريحات لشبكة "في بي تي سبورت": "لقد رأيت مبابي ونيمار وميسي الذين لم يلعبوا بشكل كاف، كما شاهدت ليفاندوفسكي الذي واصل التسجيل مع البايرن، لكنه لم يحرز هذا النوع من الأهداف".

وأكمل ماكمانامان: "لا أستطيع التفكير في أي شخص يلعب كرة قدم أفضل من محمد صلاح الآن".

المصدر: "في بي تي سبورت "