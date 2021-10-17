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آل الشيخ يتفاعل مع تأهل النصر والهلال لنصف نهائي دوري أبطال آسيا

الرياضة

آل الشيخ يتفاعل مع تأهل النصر والهلال لنصف نهائي دوري أبطال آسيا
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تفاعل رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، تركي آل الشيخ، مع تأهل قطبي العاصمة الرياض، النصر والهلال، إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وتأهل فريق النصر إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا، بعد فوزه على الوحدة الإماراتي 5-1، فيما حجز الهلال المقعد الثاني، على حساب برسيبوليس الإيراني، بتغلبه عليه بثلاثية نظيفة.

ومن المقرر أن يلتقي الغريمان السعوديان، الثلاثاء المقبل، لتحديد المتأهل منهما لنهائي دوري أبطال آسيا.

وقال آل الشيخ في تغريدة نشرها على حسابه في موقع "تويتر"، بعد تأهل الفريقين السعوديين: "الثلاثاء حريق، أعتقد أنها أقوى مباراة بين النصر والهلال في الـ20 سنة الأخيرة".

المصدر: حساب آل الشيخ على "تويتر"

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