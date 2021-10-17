آل الشيخ يتفاعل مع تأهل النصر والهلال لنصف نهائي دوري أبطال آسيا

تفاعل رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، تركي آل الشيخ، مع تأهل قطبي العاصمة الرياض، النصر والهلال، إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وتأهل فريق النصر إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا، بعد فوزه على الوحدة الإماراتي 5-1، فيما حجز الهلال المقعد الثاني، على حساب برسيبوليس الإيراني، بتغلبه عليه بثلاثية نظيفة.

ومن المقرر أن يلتقي الغريمان السعوديان، الثلاثاء المقبل، لتحديد المتأهل منهما لنهائي دوري أبطال آسيا.

الثلاثاء حريقه اعتقد اقوى مباراة بين النصر والهلال في ال٢٠ سنه الاخيره🔥🤷🏻‍♂️ — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 16, 2021

وقال آل الشيخ في تغريدة نشرها على حسابه في موقع "تويتر"، بعد تأهل الفريقين السعوديين: "الثلاثاء حريق، أعتقد أنها أقوى مباراة بين النصر والهلال في الـ20 سنة الأخيرة".

المصدر: حساب آل الشيخ على "تويتر"