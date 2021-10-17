حارس مرمى يثير ضجة واسعة بتصرف لا يتكرر في ملاعب كرة القدم (فيديو)

أثار حارس مرمى نادي جلينتوران، آرون مكاري، ضجة واسعة في مواقع التواصل، بعد اعتدائه بشكل عنيف على زميله أثناء مجريات فريقهما ضد كوليرين في الدوري الإيرلندي لكرة القدم.

وفي الدقيقة 80، عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم جلينتوران بهدفين لهدف، نجح كوليرين في إدراك هدف التعادل، عن طريق كاثير فريل، ومعها حدثت واقعة لا تتكرر كثيرا في عالم كرة القدم.

BIG TALKING POINT 😲@Glentoran goalkeeper Aaron McCarey sees red for lashing out at team-mate Bobby Burns during their side's 2-2 draw with Coleraine at the Oval.



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فبعد تلقي شباكه للهدف، فقد الحارس العملاق مكاري، أعصابه وظهر غاضبا، ليتوجه نحو زميله بوبي بيرنز، الذي ارتكب خطأ في بداية لعبة هدف التعادل، ودفعه بقوة ليسقط على الأرض وانهال عليه بالضرب، وحاول سحبه من قميصه قبل أن يتدخل لاعبو جلينتوران ويفصلوا بينهما.

GOAL + RED CARD! ⚽️🟥



Cathair Friel levels it up and in a moment of madness, Aaron McCarey gets sent off for clashing with team-mate Bobby Burns!



Watch live 👉 https://t.co/560Bsm5J5z#bbcfootball#BBCIrishPrempic.twitter.com/iBQh9FB6L2 — BBC SPORT NI (@BBCSPORTNI) October 16, 2021

وتدخل بعدها الحكم، ليشهر البطاقة الحمراء للحارس مكاري، وأكمل فريقه العشر دقائق المتبقية بعشرة لاعبين وخرج بنقطة التعادل.

وحاول ميك ماكديرموت، مدرب جلينتوران، التقليل من الواقعة، وقال إن مكاري سارع بالاعتذار عن تصرفه الذي أثار ضجة في مواقع التواصل.

يذكر أن مكاري، البالغ عمره 29 عاما، سبق له خوض تجربة احترافية في الدوري الإنجليزي مع ولفرهامبتون، بينما أمضى بيرنز (22 عاما)، موسما واحدا في الدوري الأسترالي مع نيوكاسل جيتس.

المصدر: sportingnews.com