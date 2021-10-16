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الـ"فيفا": إجلاء ما يقارب مئة لاعب ولاعبة كرة قدم من أفغانستان

الرياضة

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Reuters
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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إجلاء نحو مئة لاعب ومدرب كرة قدم، بينهم نساء، من أفغانستان إلى العاصمة القطرية الدوحة، على متن رحلات تابعة للخطوط الجوية القطرية.

وأعرب الـ"فيفا" عن "شكره الصادق" لقطر التي تستضيف بطولة كأس العالم 2022، لدعمها عملية الإجلاء وضمانها "ممرا آمنا لهؤلاء الأشخاص الأكثر عرضة للخطر".

وقال الـ"فيفا" في بيان: "كان الفيفا ينسق عن قرب مع حكومة قطر منذ شهر أغسطس الماضي بشأن إجلاء مجموعة من اللاعبين، وسيواصل العمل كذلك في ما يتعلق بالإجلاء الآمن لمزيد من الأفراد من العائلة الرياضية (الأفغانية) في المستقبل"، وذلك في أعقاب استعادة حركة طالبان للحكم في أفغانستان.

وكانت حركة طالبان، تمكنت في منتصف أغسطس الماضي من دخول كابل وإعادة سيطرتها على كامل أفغانستان، عقب 20 عاما من القتال ضد الولايات المتحدة وقوات التحالف الدولية.

وبعد استعادة طالبان للحكم في أفغانستان، اتبعت الحركة نظاما وقوانينا جديدة خاصة بها في إدارة البلاد، حيث تواصل القوات الدولية نقل رعاياها من كابل وباقي المدن إلى خارج البلاد، إلى جانب متعاقدين وأفغان عملوا مع القوات الأجنبية إبان تواجدها على الأراضي الأفغانية.

المصدر: وكالات

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