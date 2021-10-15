مديرة نيوكاسل تزيد الغموض حول مصير مدرب الفريق بروس

أعلن نيوكاسل أن مدربه ستيف بروس، سيقود الفريق في مباراته ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي بعد غد الأحد، في أول لقاء رسمي للنادي منذ انتقال ملكيته إلى صندوق الاستثمارات السعودي.

بيد أن مديرة النادي الجديدة، أماندا ستيفيلي، أكدت أن لا قرار حول مصير المدرب في الوقت الحالي بقولها: "عشنا أسبوعا راجعنا فيه أعمال النادي والتعرف على الأشخاص الذين يعملون هنا، ومن الضروري أن نتحلى بالصبر وكيفية مقاربة الأمور".

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وأضافت: "التغييرات لا تحصل بين ليلة وضحاها ويتعين علينا أن نتبع خطة واستراتيجية بطريقة مدروسة".

وتابعت: "التقينا ببروس واللاعبين يوم الاثنين الماضي، ومنحناهم الوقت الكافي هذا الأسبوع للتحضير لمباراة في غاية الأهمية الأحد".

وختمت: "إذا قمنا بأي تغيير (للجهاز الفني)، سيكون بروس أول العارفين، لكن الآن نريد أن نتمنى له حظا سعيدا لمباراته الألف كمدرب وسنكون خلف الفريق لمؤازرته الأحد".

وكانت تقارير أشارت إلى إمكانية إقالة بروس الذي سيخوض مباراته الرقم ألف منذ بداية مسيرته التدريبية، من منصبه عطفا على النتائج المخيبة التي يحققها الفريق من جهة، ومن أجل التعاقد مع مدرب يملك سمعة كبيرة.

وكشفت تقارير أخرى عن أسماء بعض المدربين المرشحين لتدريب نيوكاسل بدلا من بروس، أمثال زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد السابق، وفرانك لامبارد، مدرب تشلسي السابق، وأنطونيو كونتي، مدرب إنتر ميلان السابق.

ويحتل نيوكاسل المركز قبل الأخير في الدوري الإنجليزي، ولم يحقق أي فوز منذ مطلع الموسم الحالي في 7 مباريات حتى الآن.

المصدر: وكالات