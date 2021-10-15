شاهد.. احتفال لاعبي كولومبي بهدف في الوقت القاتل بالدقيقة الـ100 وردة الفعل بعد إلغائه

خرج منتخب كولومبيا بتعادل بطعم الهزيمة من مباراته أمام ضيفه الإكوادوري (0-0) التي جمعتهما ضمن الجولة 12 لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

وشهدت المباراة أحداثا دراماتيكية، أبرزها إلغاء هدف سجله المدافع الكولومبي ياري مينا في الدقيقة العاشرة المحتسبة بدلا للضائع، بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو "VAR" التي أظهرت لمس اللاعب الكرة بيده قبل متابعتها في الشباك.

واحتسب حكم الساحة قبل ذلك، ركلة جزاء لمنتخب الإكوادور، ولكنه تراجع عن قراره بعد اللجوء إلى الـ"VAR" أيضا، بسبب التسلل في لقطة سابقة، وذلك عند الدقيقة 74 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "ميتروبوليتانو روبرتو ميلينديز" بمدينة بارانكويلا الكولومبية.

واكتفى منتخب كولومبيا بنقطة يتيمة بعد هذا التعادل على أرضه، رفع بها رصيده إلى 16 نقطة، ويشغل المركز الرابع المؤهل مباشرة إلى نهائيات بطولة كأس العالم، مستفيدا من الهزيمة الساحقة التي مني بها منتخب الأوروغواي أمام مضيفه البرازيلي (1-4)، وتراجعه إلى المركز الخامس المؤهل لملحق الـ"فيفا".

بينما خرج منتخب الإكوادور بنقطة ثمينة من ارض خصمه، رفع بها رصيده إلى 17 نقطة وتقدم إلى المركز الثالث على سلم الترتيب.

وفيما يلي ترتيب المجموعة بعد منافسات الجولة الـ12 من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال "قطر 2022":

1- البرازيل 31 نقطة (11 مباراة)

2- الأرجنتين 25 نقطة (11 مباراة)

3- الإكوادور 17 نقطة

4- كولومبيا 16 نقطة

5- الأوروغواي 16 نقطة

6- تشيلي 13 نقطة

7- بوليفيا 12 نقطة

8- باراغواي 12 نقطة

9- بيرو 11 نقطة

10- فنزويلا 9 نقاط.

🔚 Terminó la Fecha 1⃣2⃣ y el camino a Catar 2022 está más encendido que nunca ⚽🔥#EliminatoriasSudamericanaspic.twitter.com/u1Zwcw3gly — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) October 15, 2021

ويتأهل إلى نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم، المقررة إقامتها شتاء 2022 في قطر، أصحاب أول 4 مراكز في تصفيات أمريكا الجنوبية مباشرة، بينما يخوض صاحب المركز الخامس الملحق العالمي.

المصدر: RT