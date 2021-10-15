مدرب سان جيرمان يرد على تلميح نيمار باعتزال كرة القدم دوليا

أكد مدرب باريس سان جيرمان، الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، أن نجمه البرازيلي نيمار "سيلعب لعدة سنوات"، بعد تلميح الأخير إلى إمكانية اعتزاله الدولي بعد مونديال "قطر 2022".

وقال بوكيتينو عشية مواجهة أنجيه المقررة في وقت لاحق اليوم الجمعة في الدوري المحلي: "نيمار شخص صادق، يعبر بسهولة عن مشاعره. يعيش تحت الأضواء منذ صغره. يملك قوة ذهنية كبيرة، ولا أعتقد أنه قد يواجه مشكلات".

وتابع بوكيتينو من مركز تدريب النادي الباريسي الذي ضم نيمار بصفقة قياسية عام 2017 من برشلونة الإسباني مقابل 222 مليون يورو: "تخرج الأمور أحيانا عن نطاقها. لا شك لدي بأن نيمار يحب كرة القدم، يستمتع وسيحترف لسنوات كثيرة".

وأضاف مدرب توتنهام الإنجليزي السابق: "شغف نيمار لكرة القدم لا يمس، يظهره في كل يوم".

وكان نيمار (29 عاما)، صدم عشاق المنتخب البرازيلي عندما أعلن في مقابلة مع منصة "دازون"، أن بطولة كأس العالم 2022 في قطر، قد تكون الأخيرة له مع "السيليساو"، مضيفا: "لا أعرف ما إذا كنت سأملك القوة الذهنية لتحمل كرة القدم بعد ذلك".

المصدر: أ ف ب