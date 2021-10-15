بيرو تهدر ركلة جزاء في الخسارة أمام الأرجنتين (فيديو)
أهدرت بيرو ركلة جزاء في الشوط الثاني لتخسر 0-1 أمام مضيفتها الأرجنتين، فجر اليوم الجمعة، ضمن تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال "قطر 2022".
وهز المهاجم الأرجنتيني، لاوتارو مارتينيز، الشباك في الشوط الأول، وحصلت بيرو على فرصة تعديل النتيجة إذ احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح البديل جيفرسون فارفان، في الدقيقة 64 عندما كان يحاول مراوغة الحارس إيميليانو مارتينيز.
WHAT A GOAL BY LAUTARO MARTINEZ VAMOS 🇦🇷— Ziad is in less pain (@Ziad_EJ) October 15, 2021
Argentina 1-0 Peru
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Qué golazo de Lautaro Martínez..— Gallito Inglés (@Gallito_lngles) October 15, 2021
🇦🇷 Argentina 1 - 0 Perú 🇵🇪
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وانبرى يوشيمان يوتن لتنفيذ الركلة، لكنه أطاح بالكرة فوق العارضة لتخسر بيرو للمرة السابعة في 12 مباراة، ويتجمد رصيدها عند 11 نقطة في المركز التاسع قبل الأخير.
El penal errado de Yoshimar Yotún.— Bauti (@Bau_Nickk) October 15, 2021
🇦🇷#Argentina 1-0 #Perú🇵🇪 #Eliminatoriaspic.twitter.com/sBps7Tk21X
في المقابل، رفعت الأرجنتين رصيدها إلى 25 نقطة في المركز الثاني، متأخرة بست نقاط عن المتصدرة البرازيل.
ويتأهل أصحاب أول أربعة مراكز في تصفيات أمريكا الجنوبية إلى النهائيات في قطر مباشرة، بينما يخوض خامس الترتيب التصفيات العالمية.
المصدر: وكالات
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