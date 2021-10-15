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بيرو تهدر ركلة جزاء في الخسارة أمام الأرجنتين (فيديو)

الرياضة

بيرو تهدر ركلة جزاء في الخسارة أمام الأرجنتين (فيديو)
Reuters
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أهدرت بيرو ركلة جزاء في الشوط الثاني لتخسر 0-1 أمام مضيفتها الأرجنتين، فجر اليوم الجمعة، ضمن تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال "قطر 2022".

وهز المهاجم الأرجنتيني، لاوتارو مارتينيز، الشباك في الشوط الأول، وحصلت بيرو على فرصة تعديل النتيجة إذ احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح البديل جيفرسون فارفان، في الدقيقة 64 عندما كان يحاول مراوغة الحارس إيميليانو مارتينيز.

وانبرى يوشيمان يوتن لتنفيذ الركلة، لكنه أطاح بالكرة فوق العارضة لتخسر بيرو للمرة السابعة في 12 مباراة، ويتجمد رصيدها عند 11 نقطة في المركز التاسع قبل الأخير.

في المقابل، رفعت الأرجنتين رصيدها إلى 25 نقطة في المركز الثاني، متأخرة بست نقاط عن المتصدرة البرازيل.

ويتأهل أصحاب أول أربعة مراكز في تصفيات أمريكا الجنوبية إلى النهائيات في قطر مباشرة، بينما يخوض خامس الترتيب التصفيات العالمية.

المصدر: وكالات

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