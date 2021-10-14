جماهير منتخب كندا تستقبل لاعبيه بـ"تيفو" رائع (فيديو)

حقق منتخب كندا فوزا ثمينا على ضيفه البنمي (4-1)، فجر الخميس، ضمن منافسات الجولة السادسة للدور الثالث الحاسم من تصفيات قارة أمريكا الشمالية والبحر الكاريبي المؤهلة لكأس العالم 2022.

وفاجأ المهاجم رولاندو بلاكبيرن أصحاب الأرض بهدف سريع سجله لمنتخب بنما في الدقيقة الخامسة من انطلاق صافرة البداية. وأدرك زميله المدافع مايكل موريللو التعادل بهدف سجله خطأ في مرمان عند الدقيقة 20 من زمن الشوط الأول.

ومن ثم أضاف منتخب كندا ثلاثة أهداف متتالية عبر كل من اللاعبين، ألفونسو ديفيز، وتاجون بوشانان، وجوناثان دايفيد في الدقائق (66، 71، 78) على الترتيب.

واحتفل لاعبو منتخب كندا بطريقة رائعة مع جماهيره بهذا الفوز، الذي وضعهم في المركز الثالث المؤهل مباشرة إلى مونديال "قطر 2022"، برصيد 10 نقاط، على حساب منتخب بنما الذي توقف رصيده عند 8 نقاط، وتراجع إلى المركز الرابع المؤهل إلى ملحق الـ"فيفا".

وفي ما يلي ترتيب مجموعة تصفيات قارة أمريكا الشمالية والبحر الكاريبي المؤهلة إلى نهايات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022:

1- المكسيك 14 نقطة

2- الولايات المتحدة الأمريكية 11 نقطة

3- كندا 10 نقاط

4- بنما 9 نقاط

5- كوستاريكا 6 نقاط

6- جامايكا 6 نقاط

7- السلفادور 6 نقاط

8- الهندوراس 3 نقاط.

المصدر: وكالات