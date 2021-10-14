جماهير منتخب كندا تستقبل لاعبيه بـ"تيفو" رائع (فيديو)
حقق منتخب كندا فوزا ثمينا على ضيفه البنمي (4-1)، فجر الخميس، ضمن منافسات الجولة السادسة للدور الثالث الحاسم من تصفيات قارة أمريكا الشمالية والبحر الكاريبي المؤهلة لكأس العالم 2022.
وفاجأ المهاجم رولاندو بلاكبيرن أصحاب الأرض بهدف سريع سجله لمنتخب بنما في الدقيقة الخامسة من انطلاق صافرة البداية. وأدرك زميله المدافع مايكل موريللو التعادل بهدف سجله خطأ في مرمان عند الدقيقة 20 من زمن الشوط الأول.
ومن ثم أضاف منتخب كندا ثلاثة أهداف متتالية عبر كل من اللاعبين، ألفونسو ديفيز، وتاجون بوشانان، وجوناثان دايفيد في الدقائق (66، 71، 78) على الترتيب.
Highlights from #CANMNT 4:1 PAN #WCQ#ForCanadapic.twitter.com/uCEJrPv8gB— Canada Soccer (@CanadaSoccerEN) October 14, 2021
واحتفل لاعبو منتخب كندا بطريقة رائعة مع جماهيره بهذا الفوز، الذي وضعهم في المركز الثالث المؤهل مباشرة إلى مونديال "قطر 2022"، برصيد 10 نقاط، على حساب منتخب بنما الذي توقف رصيده عند 8 نقاط، وتراجع إلى المركز الرابع المؤهل إلى ملحق الـ"فيفا".
Come with us Canada. We're just getting started. 🇨🇦📈#CANMNT#WCQ#ForCanadapic.twitter.com/H2X06ks8nn— Canada Soccer (@CanadaSoccerEN) October 14, 2021
DAVIES ON DRUMS 🥁— DAZN Canada (@DAZN_CA) October 14, 2021
THIS. IS. CANADA. 🇨🇦
(via @MaxCrepeau) pic.twitter.com/r4PbBTwmhd
وفي ما يلي ترتيب مجموعة تصفيات قارة أمريكا الشمالية والبحر الكاريبي المؤهلة إلى نهايات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022:
1- المكسيك 14 نقطة
2- الولايات المتحدة الأمريكية 11 نقطة
3- كندا 10 نقاط
4- بنما 9 نقاط
5- كوستاريكا 6 نقاط
6- جامايكا 6 نقاط
7- السلفادور 6 نقاط
8- الهندوراس 3 نقاط.
المصدر: وكالات
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