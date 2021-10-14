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ماكرون يسجل ركلة جزاء في مباراة خيرية لكرة القدم (فيديو)

الرياضة

ماكرون يسجل ركلة جزاء في مباراة خيرية لكرة القدم (فيديو)
Reuters SAA/
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
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سجل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هدفا من ركلة جزاء عندما شارك مع فريق من المشاهير في مباراة خيرية اليوم الخميس.

وساهم هدف ماكرون، الذي أتى بعد نحو 10 دقائق من اللعب في الشوط الأول، في تعديل النتيجة 1-1.

وضم فريق ماكرون كلا من أرسين فينغر، المدير السابق لفريق أرسنال الإنجليزي، واللاعبين الفرنسيين المحترفين السابقين مارسيل ديسايي وكريستيان كاريمبو.

يذكر أن هذه المبادرة جاءت بهدف جمع أموال لفائدة "مؤسسة مستشفيات باريس وفرنسا".

المصدر: "رويترز"

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