ماكرون يسجل ركلة جزاء في مباراة خيرية لكرة القدم (فيديو)

سجل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هدفا من ركلة جزاء عندما شارك مع فريق من المشاهير في مباراة خيرية اليوم الخميس.

وساهم هدف ماكرون، الذي أتى بعد نحو 10 دقائق من اللعب في الشوط الأول، في تعديل النتيجة 1-1.

وضم فريق ماكرون كلا من أرسين فينغر، المدير السابق لفريق أرسنال الإنجليزي، واللاعبين الفرنسيين المحترفين السابقين مارسيل ديسايي وكريستيان كاريمبو.

يذكر أن هذه المبادرة جاءت بهدف جمع أموال لفائدة "مؤسسة مستشفيات باريس وفرنسا".

🔥 LE BUUUUUUT DU NUMÉRO 3.... EMMANUEL MACRON !



😅 Sur penalty, le président de la République égalise pour le Variétés Club de France, bien aidé par le gardien il faut le dire... pic.twitter.com/uDXx49tgKN — RMC Sport (@RMCsport) October 14, 2021

المصدر: "رويترز"