تصفيات مونديال قطر.. منتخب السعودية يتلقى ضربة موجعة

تأكد غياب حارس المنتخب السعودي والنادي الأهلي، محمد العويس، فترة طويلة، بعد الفحوص التي خضع لها أمس الأربعاء إثر إصابته في مباراة "الأخضر" ضد الصين ضمن تصفيات مونديال قطر.

وقال الاتحاد السعودي في بيان: "أكدت أشعة الرنين المغناطيسي التي أجريت للاعب محمد العويس بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة المنتخب الوطني يوم الثلاثاء، عن وجود إصابة في الرباط الجانبي الداخلي للركبة اليسرى".

وأشارت تقارير صحفية إلى أن العويس (30 عاما) سيغيب مدة شهرين عن الملاعب.

وتعرض العويس، لإصابة قوية بعد كرة مشتركة مع إلكيسون، مهاجم المنتخب الصيني، ليسقط الحارس السعودي أرضا ممسكا ركبته.

وفشلت محاولات الجهاز الطبي في علاج العويس، ليجري المدرب الفرنسي، هيرفيه رينار، تغييرا اضطراريا دافعا بالحارس البديل فواز القرني في الدقيقة 69، قبل أن يرتكب الأخير خطأ فادحا في تلقي الهدف الصيني الثاني.

وانفرد المنتخب السعودي بصدارة المجموعة الثانية بفارق ثلاث نقاط عن أستراليا، عقب فوزه الصعب على ضيفه المنتخب الصيني 3-2 على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، في تصفيات الدور الحاسم المؤهل إلى نهائيات كأس العالم "قطر 2022".

المصدر: أ ف ب