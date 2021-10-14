منتخب مصر في ورطة كبيرة قبل الدور النهائي لمونديال قطر

يبدو أن انتفاضة منتخب مصر في آخر مباراتين بتصفيات مونديال قطر بتحقيقه انتصارين متتاليين، لم تطمئن جماهيره بقدر ما زادت من تخوفهم وقلقهم مما ينتظر "الفراعنة" في الدور الثالث الحاسم.

ويتوقع أن يبلغ المنتخب المصري الدور الثالث الحاسم من التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال "قطر 2022"، حيث أصبح بحاجة للفوز بمباراة واحدة من المباراتين المقبلتين أمام أنغولا والغابون، من أجل التأهل بشكل رسمي إلى المرحلة النهائية والتي ستتشكل من عشرة منتخبات.

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ووفقا لقوانين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، فإن المتأهلين العشرة، سيقسمون خلال القرعة المقررة في نهاية العام الحالي إلى مستويين، الأول يضم الخمسة الأعلى في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والثاني يحمل الخمسة ذوي التصنيف الأدنى.

هذا الأمر سيضع المنتخب المصري في ورطة كبيرة، حيث سيقع "الفراعنة" في المستوى الثاني ما سيفرض عليهم مواجهة أحد الخمسة الكبار في إفريقيا وهم السنغال، وتونس، والجزائر، والمغرب، ونيجيريا.

وهناك قاعدة أخرى سيعتمدها "الكاف" خلال سحب قرعة الدور الحاسم قد تعقد أيضا مهمة مصر في بلوغ المونديال القطري، وتنص هذه القاعدة على أن المنتخبات المصنفة في المستوى الأول ستستفيد من خوض مباراة الإياب الفاصلة على أراضيها.

ولدى مصر حل وحيد للخروج من هذا المأزق، ولكن ليس بيديها، هو عدم تأهل أحد المنتخبات المصنفة في المستوى الأول إلى الدور الحاسم، وطبعا مع إلزامية تأهل المنتخب المصري.

حاليا ضَمن منتخبا السنغال والمغرب التأهل لتلك المرحلة، واقتربت تونس والجزائر، بينما تواجه نيجيريا خطر الإقصاء.

وقبل جولتين من نهاية منافسات الدور الثاني، تحتل نيجيريا صدارة المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، بفارق نقطتين فقط عن منتخب الرأس الأخضر، الذي ستستضيفه في الجولة الأخيرة في مباراة مصيرية.

المصدر: RT