وسائل إعلام.. صندوق الاستثمارات العامة في السعودية يسعى لشراء إنتر ميلان ومارسيليا

أفادت تقارير صحفية اليوم الأربعاء، بعزم مجموعة صندوق الاستثمارات العامة في السعودية التي استحوذت على نادي نيوكاسل يونايتد، شراء إنتر ميلان الإيطالي ومارسيليا الفرنسي أيضا.

وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن المستثمرين السعوديين قد التقوا بالفعل مع مالكي إنتر ميلان، ورجال الأعمال الصينيين مستعدون لبيع النادي الإيطالي مقابل مليار يورو.

وأعلن الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ" في بيان يوم الخميس أن مجموعة يقودها صندوق الاستثمارات العامة في السعودية استحوذت على نادي نيوكاسل يونايتد.

وأضاف البيان: "بعد الانتهاء من اختبار الملاك والمديرين في الدوري الإنجليزي الممتاز تم بيع النادي إلى هذا التحالف بأثر فوري".

وقال ياسر الرميان محافظ الصندوق السيادي السعودي: "نسعد اليوم بالإعلان عن الاستحواذ على نادي نيوكاسل، أحد أشهر الأندية في كرة القدم الإنجليزية، ونشكر الجماهير على إخلاصهم لهذا الكيان العريق على مر السنين ونتطلع للعمل معهم لما فيه مصلحة النادي".

كما علق معالي الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان، محافظ #صندوق_الاستثمارات_العامة على عملية الاستحواذ pic.twitter.com/FrYhSG0jiE — صندوق الاستثمارات العامة (@PIFSaudi) October 7, 2021

ويمثل صندوق الاستثمارات العامة السعودي الذي تبلغ استثماراته 430 مليار دولار صندوق الثروة السيادية للمملكة وهو محور جهود السعودية لتنويع نشاطها الاقتصادي بدلا من الاعتماد على النفط.

المصدر: "MatchTVChannel"