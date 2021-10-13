المقاتل المغربي بن صديق يتذكر أيام السجن قبل مواجهة البطل العالمي ريكو (فيديو)

تحدث البطل المغربي جمال بن صديق، أحد أبرز المقاتلين على المستوى العالمي في رياضة "الكيك بوكسينغ"، عن فترة صعبة عاشها وراء القضبان، الأمر الذي جعله يصاب بالانهيار النفسي.

وقال بن صديق، في حوار مطول مع قناة "VechtersBazen" على منصة "يوتيوب": "قضيت شهرين ونصف الشهر بين أسوار السجن، شعرت خلالها بالانهيار النفسي وأنا في مساحة ضيقة، وقتها ترى العالم مختلفا من حولك".

وأضاف المقاتل المغربي: "السجن يبقى عالما من الصعب وصفه، كنت أبكي في الزنزانة وفي الوقت نفسه أشعر بالآلام على مستوى الظهر بسبب الإصابة التي تعرضت لها من قبل".

وكانت السلطات البلجيكية قد أوقفت البطل المغربي جمال بن صديق في مارس الماضي، ووجهت له تهمة الاتجار بأجهزة اتصال مشفرة تستعملها شبكة إجرامية، ليقضي عقوبة سجن قصيرة.

ويستعد بن صديق لمواجهة البطل الهولندي ريكو فيرهوفن، في الـ23 من شهر أكتوبر الجاري، ضمن في أمسية "GLORY Collision 3"، وذلك بعد انسحاب الهولندي أليستير أوفريم، من مواجهة مواطنه ريكو، بداعي الإصابة.

On October 23, Rico and Jamal settle the score…#COLLISION3 | 23 OCT | https://t.co/5k5ikTWrgjpic.twitter.com/dkJ1nSBB5e — GLORY Kickboxing (@GLORY_WS) October 10, 2021

وقالت "غلوري"، إحدى أكبر المنظمات المتعهدة بإقامة نزالات رياضة الكيك بوكسينغ، عبر حسابها في موقع "تويتر"، إن نزال البطلين المغربي والهولندي، يعد من الأكبر في تاريخ اللعبة، بالنظر إلى وزن الطرفين حاليا على الساحة.

وسبق أن التقى بن صديق وريكو في نزالين، وفاز كل منهما بنزال واحد، ويعتبر البطلان من أفضل الرياضيين الممارسين للكيك بوكسينغ "K1".

المصدر: "hespress"