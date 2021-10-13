العثور على العداءة الكينية تيروب الفائزة ببرونزية بطولة العالم ميتة

عثر على العداءة الكينية أغنيس تيروب، حاملة برونزيتين في سباق 10 آلاف متر ضمن بطولة العالم لألعاب القوى، ميتة بطعنات سكين، بحسب ما أعلن مسؤولون رياضيون اليوم الأربعاء.

ووفقا لمسؤولين رياضيين محليين، فقد ووجدت تيروب ميتة في منزلها الواقع في مركز إيتن التدريبي في غرب كينيا، وأضاف المصدر عينه أن وفاتها قد تكون نتيجة جريمة قتل.

وقال الاتحاد الكيني لألعاب القوى في بيان "خسرت كينيا ماسة كانت من أكثر العداءات تطورا على الساحة الدولية، بفضل إنجازاتها اللافتة على المضمار".

وكانت تيروب (25 عاما)، حلت في المركز الثالث ضمن بطولتي العالم 2017 و2019 في لندن والدوحة وتواليا، كما أحرزت ذهبية بطولة العالم لاختراق الضاحية لعام 2015.

وحلت أخيرا في المركز الرابع ضمن سباق 5 آلاف متر في أولمبياد طوكيو الصيفي، وكانت تعد نجمة صاعدة في بلادها.

المصدر: أ ف ب