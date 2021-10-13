شاهد.. اعتداء الجماهير الألبانية الغاضبة بالزجاجات على لاعبي بولندا

توقفت مباراة ألبانيا ضد بولندا (0-1) أمس الثلاثاء، ضمن الجولة الثامنة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022، لبعض الوقت بسبب اعتداء الجماهير بالزجاجات على لاعبي الضيف.

واضطر حكم الساحة الدولي الفرنسي الحكم كليمان توربين لإيقاف المباراة عند الدقيقة 77 على ملعب "كمال ستافا"، بسبب إلقاء الجماهير الألبانية الغاضبة الزجاجات على لاعبي المنتخب الضيف، بعد أن سجل البولندي كارول شويدرسكي هدف التقدم لبلاده.

😱 Скандал в матче Албании и Польши. Игру остановили после того, как фанаты закидали игроков бутылками



Матч в Тиране взорвался на 77-й минуте. Свидерский открыл счет, а после этого начался хаос



Игру возобновили после паузы, поляки победили, а хозяев точно ждет разбирательство pic.twitter.com/pb60qwUCED — Матч ТВ (@MatchTV) October 12, 2021

وطلب الحكم الفرنسي من الحكام المساعدين له واللاعبين مغادرة أرضية الميدان، خشية اقتحام بعض المتعصبين أرضية الملعب، في ظل الأجواء المشحونة التي شهدتها المدرجات من جهة، كذلك الغضب الذي انتاب المشجعين بعد تأخر ألبانيا في النتيجة.

Albania vs Poland is currently on pause



This might be the reason 😶



pic.twitter.com/BIGS3mG9hd — VBET News (@VBETnews) October 12, 2021

وتوقفت المباراة لنحو 19 دقيقة، قبل أن يعود اللاعبون لأرضية الملعب، ولم تتوقف الجماهير الألبانية عند هذا الحد، فقد أطلقت عبارات مسيئة للاعبين البولنديين.

ورفع منتخب بولندا رصيده إلى 17 نقطة، وتقدم إلى المركز الثاني في ترتيب المجموعة التاسعة متجاوزا بفارق نقطتين ألبانيا.

وفي ما يلي ترتيب منتخبات المجموعة التاسعة بعد منافسات الجولة الثامنة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022:

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

1- إنجلترا 20 نقطة

2- بولندا 17 نقطة

3- ألبانيا 15 نقطة

4- هنغاريا 11 نقطة

5- أندورا 6 نقاط

6- سان مارينو من دون نقاط.

المصدر: وكالات