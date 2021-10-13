لاعبو برسبوليس الإيراني يعودون إلى ديارهم بعد إلغاء رحلتهم إلى السعودية

عاد أعضاء نادي برسبوليس الإيراني لكرة القدم، لمنازلهم بعد خمس ساعات من الانتظار في مطار طهران بسبب إلغاء رحلتهم التي كانت مقررة إلى السعودية لمواجهة الهلال في دوري أبطال آسيا.

وقال النادي الإيراني في بيان إنه "ورغم التنسيق السابق لم تصدر الدولة المضيفة أي تصريح للرحلة"، مطالبا الاتحاد الإيراني لكرة القدم بمتابعة هذه المشكلة عبر نظيره الآسيوي.

ومن المقرر أن تقام مباراة برسبوليس ومضيفه الهلال السعودي في الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا، يوم السبت المقبل في ملعب "مرسول بارك" بالرياض.

وكان الهلال قد بلغ المرحلة الحالية بعد تغلبه على الاستقلال الإيراني بهدفين دون رد، بينما تفوق برسبوليس على استقلال دوشنبه من طاجيكستان بهدف دون رد.

المصدر: وكالات