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أمير قطر وملك الأردن يزوران أحد ملاعب كأس العالم في المدينة التعليمية

الرياضة

أمير قطر وملك الأردن يزوران أحد ملاعب كأس العالم في المدينة التعليمية
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قام أمير قطر، تميم بن حمد، والملك الأردني عبد الله الثاني، اليوم الأربعاء، بزيارة إلى ملعب المدينة التعليمية الذي سيستضيف مباريات مونديال "قطر 2022" حتى الدور ربع النهائي.

واستمع الأمير القطري والملك الأردني إلى موجز عن المرافق والمنشآت التي يحتويها الملعب، ومبانيه الهندسية المصممة وفقا لأعلى المعايير الدولية.

كما زار عبد الله الثاني برفقة تميم بن حمد، مركز القيادة الوطني التابع لوزارة الداخلية القطرية، واطلع الملك الأردني خلال الزيارة على غرفة عمليات أمن بطولة كأس العالم التي ستقام بقطر نهاية العام المقبل.

وتستضيف قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم، لأول مرة في تاريخها وتاريخ منطقة الشرق الأوسط والدول العربية، ولأول مرة أيضا ستقام البطولة في فصل الشتاء، في الفترة ما بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر 2022.

المصدر: الديوان الأميري

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