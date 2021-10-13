إنفانتينو يبرر توجه الفيفا لتنظيم كأس العالم كل عامين

قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو، إن تنظيم كأس العالم كل عامين لن ينال من سحر ومكانة البطولة.

وصوت مجلس الفيفا في مايو الماضي، بأغلبية كبيرة لصالح إجراء دراسة جدوى بشأن إمكانية إقامة كأس العالم كل عامين بدلا من أربعة أعوام.

وواجه هذا المقترح معارضة كبيرة من اتحادات كرة قدم وأندية ولاعبين وروابط مشجعين.

وقال إنفانتينو في مؤتمر صحفي عقده أمس الثلاثاء في إسرائيل "تم الاتفاق بالفعل على إقامة كأس عالم تتألف من 48 فريقا (اعتبارا من نسخة 2026). لا تزال هناك مشاورات بشأن إقامتها كل أربع سنوات أو كل عامين".

وأضاف: "نرغب بالتأكيد في إقامة المزيد من الفعاليات المرموقة سواء كانت كأس العالم أو أي بطولة أخرى ولأنها بطولة ساحرة ربما يكون هذا هو السبب وراء الرغبة في تكرارها كثيرا".

وتابع: "مكانة الحدث تعتمد على جودته وليس على المدة التي يتكرر فيها. لدينا مباراة نهائي دوري كرة القدم الأمريكية سنويا وكذلك بطولة ويمبلدون ودوري الأبطال كل عام والكل ينتظرها على أحر من الجمر".

كما أعلن إنفانتينو أن الفيفا يتطلع لتوسيع كأس العالم للأندية التي تقام سنويا.

وأضاف "نرغب في زيادة قيمة البطولات الوطنية ومسابقات الدوري المحلية. نحتاج للعثور على الصيغة المناسبة بما لا يضر جدول المسابقات والفعاليات الأخرى".

وردا على سؤال هل بوسع إسرائيل استضافة كأس العالم، قال إنفانتينو إن تنظيم إسرائيل لكأس العالم مع جيرانها في الشرق الأوسط من الخيارات المطروحة بالفعل، مضيفا "لماذا لا نحلم بكأس العالم في إسرائيل وجيرانها؟".

المصدر: رويترز