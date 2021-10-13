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مشاهد مؤسفة للاعبي منتخب العراق مع جماهيرهم بعد مباراة الإمارات (فيديو)

الرياضة

مشاهد مؤسفة للاعبي منتخب العراق مع جماهيرهم بعد مباراة الإمارات (فيديو)
Iraq Football Podcast/Twitter
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اندلع شجار بين لاعبي المنتخب العراقي وجماهيرهم بعد التعادل بنتيجة 2-2 مع منتخب الإمارات، أمس الثلاثاء، ضمن رابع جولات المرحلة الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم.

وكان "أسود الرافدين" يبدون في الطريق للخروج منتصرين من المواجهة بنتيجة 2-1، عندما سجل أيمن حسين هدفا قبل دقيقة من نهاية الوقت الأصلي للمباراة، إلا أن المهاجم الإماراتي علي مبخوت أرغمهم على التعادل، بهدف متأخر في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

ويبدو أن هذه النتيجة لم تسعد الجماهير العراقية، حيث تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وصورا لاشتباكات بين اللاعبين العراقيين وجماهيرهم على مقربة من الحافلة التي تقل الفريق.

وكتب حساب "أخبار الكرة العراقية"، أن الجماهير العراقية بادرت بتوجيه الانتقادات إلى رحيم حميد، مساعد المدرب ديك أدفوكات، في أعقاب المواجهة.

وأضاف الحساب: "وحينها ترجل إبراهيم بايش (لاعب خط وسط أسود الرافدين) من الحافلة التي تقل الفريق، وحاول التشاجر مع الجماهير العراقية، ليتبعه زميلاه أيمن حسين وعلاء مهاوي".

وانتهت الأحداث بسلام بعد تدخل الشرطة الإماراتية في "استاد زعبيل" في دبي، لفض الاشتباك.

وتراجع المنتخب الإماراتي بعد هذا التعادل إلى المركز الرابع في جدول ترتيب المجموعة الأولى، كما تأزمت وضعية المنتخب العراقي الذي يشغل المركز الخامس قبل الأخير برصيد ثلاث نقاط.

المصدر: dubaisports

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