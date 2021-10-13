مشاهد مؤسفة للاعبي منتخب العراق مع جماهيرهم بعد مباراة الإمارات (فيديو)

اندلع شجار بين لاعبي المنتخب العراقي وجماهيرهم بعد التعادل بنتيجة 2-2 مع منتخب الإمارات، أمس الثلاثاء، ضمن رابع جولات المرحلة الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم.

وكان "أسود الرافدين" يبدون في الطريق للخروج منتصرين من المواجهة بنتيجة 2-1، عندما سجل أيمن حسين هدفا قبل دقيقة من نهاية الوقت الأصلي للمباراة، إلا أن المهاجم الإماراتي علي مبخوت أرغمهم على التعادل، بهدف متأخر في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

ويبدو أن هذه النتيجة لم تسعد الجماهير العراقية، حيث تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وصورا لاشتباكات بين اللاعبين العراقيين وجماهيرهم على مقربة من الحافلة التي تقل الفريق.

لقطات مؤسفة بعد مباراة منتخبنا الوطني والإمارات...



اشتباكات بين لاعبي منتخبنا الوطني والجماهير العراقية pic.twitter.com/U0E91ptWgb — IQ-PRO - موقع المحترفين (@IraqiProPlayers) October 12, 2021

You can see and hear things are starting to quickly escalate between the fans and the Iraq coaching staff. It was a minute later that the whole fight blew up. pic.twitter.com/YdaNG4CUVj — Iraq Football Podcast - ‎ اخبار الكرة العراقية (@IraqFootballPod) October 12, 2021

وكتب حساب "أخبار الكرة العراقية"، أن الجماهير العراقية بادرت بتوجيه الانتقادات إلى رحيم حميد، مساعد المدرب ديك أدفوكات، في أعقاب المواجهة.

Exclusive footage of the fight between Aymen Hussain and Iraqi fans from a different angle. You can see Bashar and Ahmed Ibrahim restraining Aymen Hussain amidst all the chaos and security! https://t.co/o3CsN74Kgjpic.twitter.com/SWJMdPi2FP — Iraq Football Podcast - ‎ اخبار الكرة العراقية (@IraqFootballPod) October 12, 2021

Unbelievable scenes after the game. The Iraqi players, Bayesh, Aymen Hussain and Alaa Mhawi have run out of the team bus to attack the Iraqi fans waiting outside of the stadium. Some fans have been shouting abuse at the players as they were walking on. Shocking scenes. pic.twitter.com/QfEkf3xGaz — Iraq Football Podcast - ‎ اخبار الكرة العراقية (@IraqFootballPod) October 12, 2021

وأضاف الحساب: "وحينها ترجل إبراهيم بايش (لاعب خط وسط أسود الرافدين) من الحافلة التي تقل الفريق، وحاول التشاجر مع الجماهير العراقية، ليتبعه زميلاه أيمن حسين وعلاء مهاوي".

وانتهت الأحداث بسلام بعد تدخل الشرطة الإماراتية في "استاد زعبيل" في دبي، لفض الاشتباك.

وتراجع المنتخب الإماراتي بعد هذا التعادل إلى المركز الرابع في جدول ترتيب المجموعة الأولى، كما تأزمت وضعية المنتخب العراقي الذي يشغل المركز الخامس قبل الأخير برصيد ثلاث نقاط.

المصدر: dubaisports