التونسية أنس جابر تحقق إنجازا عربيا غير مسبوق في تاريخ التنس

حققت التونسية أنس جابر، إنجازا عربيا غير مسبوق في التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات، بعد فوزها اليوم الأربعاء على الروسية آنا كالينسكايا في ثمن نهائي بطولة إنديان ويلز.

وجاء فوز النجمة التونسية على الروسية بمجموعتين دون رد، تفاصيلهما 6-2، و6-2.

وستواجه البطلة التونسية في الدور ربع النهائي، الإستونية أنيت كونتافيت، المصنفة 20 عالميا.

🇪🇪 Kontaveit v. Jabeur 🇹🇳

🇪🇸 Badosa v. Kerber 🇩🇪

🇧🇾 Azarenka v. Pegula 🇺🇸

🇺🇸 Rogers v. Ostapenko 🇱🇻



The 2021 Indian Wells champion will be [..........] ✍️ — wta (@WTA) October 13, 2021

وذكر موقع "tennis.com"، أن أنس من خلال بلوغها ربع نهائي إنديان ويلز، ستقتحم قائمة العشر الأوليات في تصنيف اتحاد لاعبات التنس المحترفات، الذي سيصدر الأسبوع المقبل.

HISTORIC!



By reaching the quarterfinals of Indian Wells, Tunisia's @Ons_Jabeur is projected to break into the Top 10 of the WTA rankings next week.



She'll be the first Arab tennis player to reach the Top 10 in either ATP or WTA rankings history.



MORE: https://t.co/Ce4ezJtmvLpic.twitter.com/zgFpclwVhf — TENNIS (@Tennis) October 13, 2021

وأضاف: "ستصبح أنس أول لاعبة تنس عربية تدخل إلى قائمة تصنيف اللاعبات العشر الأوليات في تاريخ التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات أو اتحاد لاعبات التنس المحترفات".

وكانت أنس بلغت أعلى تصنيف في مسيرتها مطلع هذا الشهر، بوصولها إلى المركز الـ14 في التصنيف العالمي.

المصدر: tennis.com