أول تعليق لرونالدو بعد تألقه في مباراة لوكسمبورغ وتحقيقه لرقم قياسي جديد

أعرب البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن سعادته بالفوز الكبير الذي حققه منتخب بلاده على حساب لوكسمبورغ، أمس الثلاثاء، ضمن الجولة الثامنة لتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022.

وأحرز رونالدو ثلاثية "هاتريك" ليساهم في فوز البرتغال بخماسية دون رد.

وأصبح رونالدو بعد هذه الثلاثية، أكثر لاعب يسجل "هاتريك" مع منتخب بلاده في تاريخ كرة القدم (10 هاتريك)، كما وصل إلى هدفه الـ115 مع منتخب البرتغال في 182 مباراة معززا رقمه القياسي في قائمة أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في المباريات الدولية.

وكتب رونالدو بعد مواجهة لوكسمبور، عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام": "انتصار آخر، خطوة أخرى نحو هدفنا، ليلة تاريخية أخرى دفاعا عن ألواننا".

وأضاف: "يصبح كل شيء أسهل عندما نلعب في ملعبنا وأمام جمهور يهتم بنا من اللحظة الأولى إلى الأخيرة.. لقد وعدت أنني سأبحث دائما عن المزيد والمزيد، هذا أمر موجود في حمضي النووي، وفي حمضنا النووي جميعا (البرتغاليون)، فنحن لا نشعر بالرضا أبدا، ولا نخذل أذرعنا أبدا، وسنقاتل دائما من أجل كل ما يمكننا تحقيقه".

ورفع منتخب البرتغال رصيده بعد هذا الفوز إلى 16 نقطة من 6 مباريات، ويحتل المركز الثاني في المجموعة الأولى، بفارق نقطة واحدة خلف المتصدر منتخب صربيا، بينما توقف رصيد منتخب لوكسمبورغ عند 6 نقاط ويشغل المركز الثالث على سلم الترتيب.

المصدر: RT