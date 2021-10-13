أول قرار من "اليويفا" بشأن انضمام لاعبي الأندية لمنتخباتهم في مونديال قطر

قالت صحيفة "ليكيب" الرياضية الفرنسية، إنه سيتم السماح للاعبين في الدوريات الأوروبية بالانضمام لمنتخباتهم الوطنية قبل أسبوع واحد من انطلاق كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر.

واستشهدت "ليكيب" بخطاب أرسله الاتحاد الأوروبي "اليويفا" إلى 55 اتحادا وطنيا في أوروبا.

ويقول الخطاب إن اللاعبين سيتم السماح لهم بالانضمام لمنتخباتهم في 14 نوفمبر 2022.

وتقام كأس العالم عادة خلال فصل الصيف بعد انتهاء الموسم في معظم مسابقات الدوري الأوروبية.

ولكن النسخة المقبلة في قطر ستقام بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر حيث يكون الجو أكثر اعتدالا في البلد المضيف.

المصدر: رويترز