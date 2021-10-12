الأردن يفوز بكأس بطولة غرب آسيا على حساب السعودية

أحرز المنتخب الأردني لقب بطولة اتحاد غرب آسيا تحت 23 عاما، عقب تغلبه على نظيره السعودي (3-1) في المباراة النهائية التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، في مدينة الدمام.

ووضع السعودي خالد الغنام الأخضر في المقدمة بهدف مبكر سجله عند الدقيقة 20 من صافرة البداية.

وأدرك الأردني يزن النعيمات التعادل "للنشامى" بعد 9 دقائق فقط، وسجل زميله يوسف أبو جزر هدف التقدم في الدقيقة 76، وأضاف محمد أبو رزق الهدف الثالث للضيوف عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة.

المصدر: وكالات