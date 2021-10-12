فنلندا تهزم كازاخستان في تصفيات مونديال قطر 2022

أسقط منتخب فنلندا نظيره الكازاخي في عقر داره (2-0) في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة من تصفيات أوروبا المؤهلة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022.

وأحرز المهاجم الفنلندي المخضرم تيمو بوكي (31 عاما) هدفي منتخب بلاده في الدقيقتين (45 و48) من زمن اللقاء.

ورفع منتخب فنلندا رصيده بعد هذا الفوز، إلى 8 نقاط، ويحتل المركز الثالث في قائمة المجموعة الرابعة، متخلفا بفارق الأهداف عن منتخب أوكرانيا الوصيف، وبفارق 5 نقاط عن منتخب فرنسا المتصدر.

وفي ما يلي ترتيب منتخبات المجموعة الثامنة:

1- فرنسا 12 نقطة

2- أكرانيا 8 نقاط

3- فنلندا 8 نقاط

4- البوسنة والهرسك 6 نقاط

5- كازاخستان 3 نقاط.

المصدر: RT