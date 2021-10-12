إصابة مهاجم منتخب البرتغال قبيل مواجهة لوكسمبورغ
Reuters
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قال الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إن مهاجم ليفربول ديوغو جوتا، خرج من تشكيلة المنتخب التي تواجه لوكسمبورغ بتصفيات كأس العالم بسبب الإصابة.
ولم يشارك جوتا (24 عاما) في فوز البرتغال 3-0 على قطر وديا مطلع الأسبوع.
وتحتل البرتغال المركز الثاني بالمجموعة الأولى ولديها 13 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف صربيا المتصدرة لكن تتبقى لها مباراة.
وتستضيف البرتغال في وقت لاحق اليوم لوكسمبورغ الثالثة في الترتيب.
وظهر جوتا في حالة مبهرة مع ليفربول هذا الموسم وبدأ أساسيا في آخر ست مباريات وسجل ثلاثة أهداف.
ويعود ليفربول لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت المقبل، حين يواجه واتفورد.
المصدر: رويترز
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