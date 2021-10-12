نجم باريس سان جيرمان يخطط لتعلم اللغتين العربية والروسية

كشف برنامج "إل شيرنجيتو" الإسباني الشهير، اليوم الثلاثاء، عن هواية الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، في تعلم اللغات.

وكان الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم سان جيرمان، صرح مؤخرا في حوار صحفي، بأن مبابي يجيد تحدث اللغة الإسبانية بطلاقة.

ووفقا لبرنامج "الشيرنجيتو"، فإن مبابي يحب تعلم اللغات، وهذا السبب الرئيسي لتعلم الإسبانية.

وكشف البرنامج الإسباني، أن مبابي يخطط لتعلم اللغتين العربية والروسية أيضا.

يذكر أن فايزة العماري، والدة مبابي، تحمل الجنسية الفرنسية، لكنها من أصول جزائرية.

وينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان في الصيف المقبل، وهناك الكثير من الجدل حول استمراره في ملعب "حديقة الأمراء" لرغبته في الانتقال إلى ريال مدريد في الموسم المقبل.

المصدر: وكالات