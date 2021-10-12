تصفيات مونديال قطر.. جمال موسيالا يدخل تاريخ المنتخب الألماني

بات جمال موسيالا صاحب الهدف الرابع لمنتخب ألمانيا في شباك مقدونيا الشمالية (4-0)، أمس الاثنين، ضمن تصفيات مونديال "قطر 2022"، أصغر لاعب يسجل هدفا في صفوف "المانشافت" منذ عام 1910.

وسجل موسيالا، لاعب وسط بايرن ميونيخ، الهدف بسن الـ18 عاما و227 يوما، ليساهم في أن تصبح بلاده أول دولة تتأهل عبر التصفيات إلى العرس الكروي العالمي.

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وجاء هدف موسيالا في الدقيقة 83 عندما انفرد بالحارس المقدوني الشمالي وسجل في شباكه إثر تمريرة من زميله الشاب كريم أدييمي (19 عاما).

أما أصغر هداف في تاريخ منتخب ألمانيا، فيبقى ماريوس هيلر، الذي سجل هدفا في مرمى سويسرا (3-0) في الثالث من أبريل عام 1910، بعمر 17 عاما و249 يوما.

وكان موسيالا، انضم إلى فريق بايرن ميونخ تحت 17 عاما في 2019 قادما من تشيلسي اللندني، وتطور مستواه سريعا ليحصل على فرصة اللعب في صفوف الفريق الأول، قبل أن يتلقى دعوة لحمل قميص المنتخب الألماني.

المصدر: وكالات