أول رد من الحضري على واقعته مع الشناوي في مباراة مصر وليبيا

وجه مدرب حراس مرمى منتخب مصر عصام الحضري، رسالة لحارس "الفراعنة"، محمد الشناوي عقب مباراة ليبيا أمس الاثنين في تصفيات كأس العالم، والتي شهدت انفعال الشناوي على الحضري بعد استبداله.

وتعرض الشناوي للإصابة في الشوط الأول من المباراة ليغادر الملعب لصالح زميله محمد أبو جبل.

بيقولوا ان الشناوي بيشتكي أن الحضري بيعمل حمل تدريبي عالي و هو مكنش عايز يتدرب و الحضري أجبره pic.twitter.com/J3DWVazMLp — M Haddad 🇪🇸 (@MH21669) October 11, 2021

ولكن الشناوي دخل في نقاش غاضب مع الحضري الذي كان ينتظره بالقرب من مقاعد البدلاء.

ولنفي وجود أي خلاف بينه وبين الشناوي، نشر الحضري عبر حسابه الرسمي في موقع "فيسبوك"، صورة له مع حراس المنتخب المصري بينهم الشناوي، وعلق قائلا: "ألف مبروك لمصر وجماهير مصر العظيمة فوز منتخب مصر و3 نقاط مهمة في مشوار التصفيات".

الف مبروك لمصر و جماهير مصر العظيمة فوز منتخب مصر و ٣ نقاط مهمة في مشوار التصفيات 🙏❤️ الف سلامة عليك يا شناوي ، و مبروك تألقك يا جبل و مبروك لكل الحراس صبحي و بسام وجودكم و استعدادكم في اي وقت تكونوا على قدر المسؤلية و نفس المستوى وان شاء الله موفقين دايما يا رجالة 💪🙏 pic.twitter.com/5pa44prQoD — Essam El-Hadary (@ElHadary) October 11, 2021

وتابع: "ألف سلامة عليك يا شناوي، ومبروك تألقك يا جبل ومبروك لكل الحراس صبحي وبسام، وجودكم واستعدادكم في أي وقت وإن شاء الله موفقين دائما يا رجالة".

ونجح منتخب مصر في الفوز على ليبيا بثلاثية نظيفة، من توقيع أحمد فتوح، ومصطفى محمد، ورمضان صبحى.

ورفع منتخب مصر رصيده بعد هذا الفوز إلى 10 نقاط، مبتعدا في صدارة المجموعة السادسة بفارق 4 نقاط عن وصيفه منتخب ليبيا، فيما تحتل الغابون المركز الثالث بأربع نقاط، وأنغولا المركز الرابع الأخير بثلاث نقاط.

المصدر: RT