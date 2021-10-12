شاهد.. كيف احتفل لاعبو منتخب روسيا باقترابهم من التأهل لمونديال قطر

خطا منتخب روسيا خطوة عملاقة للتأهل إلى نهائيات مونديال "قطر 2022"، بفوزه أمس الاثنين على مضيفه سلوفينيا 2-1 في الجولة الثامنة من التصفيات الأوروبية.

ورفعت روسيا رصيدها إلى 19 نقطة منفردة بصدارة المجموعة الثامنة، بفارق نقطتين أمام كرواتيا وذلك قبل جولتين من ختام التصفيات.

وانتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لاحتفال لاعبي منتخب روسيا ومدربهم فاليري كاربين في غرفة خلع الملابس، بالفوز الثمين على سلوفينيا والاقتراب من بلوغ المونديال القطري.

إقرأ المزيد

وظهر المدرب الروسي وهو يرقص ويلوح بيديه فيما كان اللاعبون يرددون الأهازيج ويهتفون فرحا.

وتلعب روسيا في الجولتين الأخيرتين أمام قبرص وكرواتيا في الـ11، والـ14 من الشهر المقبل على الترتيب، ويحتاج "الدب الروسي" لتحقيق الفوز في مباراة والتعادل في أخرى، للتأهل مباشرة دون الالتفات إلى النتائج الأخرى.

المصدر: RT