الشناوي ينفعل في وجه الحضري بعد استبداله في مباراة ليبيا (فيديو)

لم يتمكن حارس مرمى منتخب مصر، محمد الشناوي، من إكمال مواجهة "الفراعنة" ضد ليبيا، أمس الاثنين، لحساب الجولة الرابعة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال "قطر 2022".

وتعرض الشناوي للإصابة في الدقيقة 25 بدون أن يتدخل معه أحد، غادر على إثرها المواجهة، ليحل محله محمد أبو جبل.

وتحدث الشناوي خلال سقوطه على الأرض مع زميله في المنتخب أحمد حجازي، وبعد خروجه من الملعب وتوجهه لمقاعد البدلاء، انفعل في وجه مدرب حراس المرمى لمنتخب مصر، عصام الحضري، كما تحدث مع الجهاز الفني، معبرا عن استيائه من المشاركة في المباراة.

بيقولوا ان الشناوي بيشتكي أن الحضري بيعمل حمل تدريبي عالي و هو مكنش عايز يتدرب و الحضري أجبره pic.twitter.com/J3DWVazMLp — M Haddad 🇪🇸 (@MH21669) October 11, 2021

ورجحت تقارير إعلامية مصرية، أن يكون رد فعل الشناوي تجاه الحضري والطاقم التدريبي لـ"الفراعنة"، نتيجة إشراكه في اللقاء وهو مصاب.

وانتهت مواجهة مصر ضد ليبيا بفوز منتخب "الفراعنة" بثلاثية نظيفة، ليرفع رصيده إلى 10 نقاط، مبتعدا في صدارة المجموعة السادسة بفارق 4 نقاط عن ليبيا.

المصدر: مواقع التواصل