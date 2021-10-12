برشلونة يحصل على دفعة معنوية قبيل مواجهة فالنسيا وريال مدريد

حصل هجوم برشلونة المتعثر على دفعة كان في أمس الحاجة لها، بعودة المهاجمين عثمان ديمبلي، وسيرجيو أغويرو للتدريبات أمس الاثنين، بعد فترة طويلة من الغياب للإصابة.

وشارك الفرنسي ديمبلي في التدريب لأول مرة منذ خضوعه لجراحة في يونيو الماضي عقب إصابته في ركبته اليمنى خلال مواجهة المجر في بطولة أوروبا 2020.

وعاد الأرجنتيني أغويرو، الذي انضم إلى برشلونة في صفقة مجانية في فترة الانتقالات الأخيرة بعد عشر سنوات مع مانشستر سيتي ولم يشارك في أي مباراة حتى الآن مع النادي الكتالوني، للتدريبات لأول مرة منذ إصابته في ربلة الساق في حصة تدريبية قبل الموسم في الثامن من أغسطس الماضي.

وشارك اللاعبان في جزء من الحصة التدريبية أمس الاثنين، وفقا لحساب برشلونة على "تويتر"، لكن لا يزالا بحاجة للحصول موافقة الطاقم الطبي قبل انضمامها لتشكيلة المدرب الهولندي رونالد كومان.

ويستضيف برشلونة فريق فالنسيا يوم الأحد المقبل في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، حيث يتطلع الفريق لإحياء مسيرته عقب فوزه في مباراة واحدة بين آخر ست في كافة المسابقات وفشله في التسجيل في أربع منها.

وسيستضيف "البارسا" بعدها دينامو كييف في دوري أبطال أوروبا في 20 أكتوبر الحالي، عقب خسارة أول مباراتين في دور المجموعات لأول مرة على الإطلاق، بينما يلعب يوم الأحد بعد القادم ضد منافسه اللدود ريال مدريد الذي يتصدر ترتيب الدوري الإسباني.

المصدر: رويترز