سيناريوهات تأهل روسيا لمونديال قطر على حساب وصيفة بطلة العالم

فكت روسيا شراكة صدارة المجموعة الثامنة مع كرواتيا، وصيفة بطلة العالم، بفوزها على سلوفينيا 2-1، وتعثر الثانية أمام سلوفاكيا 2-2، في الجولة الثامنة من التصفيات المؤهلة لمونديال قطر.

الفوز على سلوفينيا هو الرابع على التوالي لروسيا والخامس في التصفيات، فرفعت رصيدها إلى 19 نقطة منفردة بالمركز الأول بفارق نقطتين أمام كرواتيا التي سقطت في فخ التعادل للمرة الثانية في التصفيات فتراجعت إلى المركز الثاني.

وفي مباراة هامشية ضمن المجموعة ذاتها، تعادلت قبرص مع ضيفتها مالطا 2-2.

وقبل جولتين من ختام المنافسات، أصبح ترتيب المجموعة الثامنة على الشكل التالي:

1- روسيا – 19 نقطة

2- كرواتيا – 17 نقطة

3- سلوفاكيا – 10 نقاط

4- سلوفينيا - 10 نقاط

5- مالطا - 5 نقاط

6- قبرص - 5 نقاط.

سيتأهل متصدر هذه المجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم المزمع إقامتها في قطر في العام المقبل، في حين سينتقل الوصيف لخوض الملحق الأوروبي لحجز بطاقة العبور إلى العرس العالمي.

روسيا وكرواتيا ضمنتا سلفا الانتقال على الأقل للملحق الأوروبي، ولكنهما تطمحان في صدارة المجموعة للتأهل مباشرة إلى المونديال القطري.

وتنص قواعد التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر، على أنه إذا تساوى منتخبان في النقاط مع ختام المنافسات فإن الفيصل بينهما هنا سيكون:

أ- فارق الأهداف (روسيا حاليا 8+ وكرواتيا 10+).

ب- عدد الأهداف المسجلة (13 لكل منتخب حاليا).

ج- المواجهات المباشرة بين المنتخبين.

ويواجه المنتخب الروسي على أرضه في الجولة المقبلة نظيره القبرصي، قبل أن يرحل في الجولة العاشرة الأخيرة لمواجهة كرواتيا، التي ستلعب قبل ذلك في الجولة التاسعة مع مالطا.

وفيما يلي سيناريوهات تأهل منتخب روسيا:

1- منتخب روسيا يحتاج للفوز على قبرص والتعادل مع كرواتيا للتأهل مباشرة.

2- فوز روسيا بحصة كبيرة على قبرص أقلها 3-0، والخسارة أمام كرواتيا شريطة أن تتعادل الأخيرة مع مالطا أو تتغلب عليها بنتيجة 1-0.

3- خسارة روسيا أمام قبرص وفوزها على كرواتيا.

المصدر: نوفوستي + RT