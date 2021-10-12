ماذا يحتاج منتخب مصر لبلوغ الدور الفاصل في تصفيات مونديال قطر؟

بات منتخب مصر على مرمى حجر من التأهل إلى الدور الفاصل في تصفيات إفريقيا لمونديال "قطر 2022"، بعد فوزه أمس الاثنين على ليبيا 3-0، في الجولة الرابعة من تصفيات الدور الثاني.

ورفع منتخب مصر رصيده بعد هذا الفوز إلى 10 نقاط، مبتعدا في صدارة المجموعة السادسة بفارق 4 نقاط عن وصيفه منتخب ليبيا، فيما تحتل الغابون المركز الثالث بأربع نقاط، وأنغولا المركز الرابع الأخير بثلاث نقاط.

ويتأهل متصدر هذه المجموعة فقط إلى الدور الحاسم، وبالنظر للترتيب الحالي، ومع تبقي جولتين فقط من ختام هذا الدور من التصفيات، فإن المنافسة على بطاقة التأهل من المجموعة السادسة انحصرت بين مصر وليبيا.

وتقام آخر جولتين من منافسات المجموعة السادسة في شهر نوفمبر المقبل، حيث يحل منتخب مصر ضيفا على أنغولا في الجولة الخامسة، قبل أن يستضيف الغابون في الجولة السادسة والأخيرة.

في المقابل، سيحل المنتخب الليبي ضيفا على الغابون في الجولة الخامسة، قبل أن يستضيف أنغولا في الجولة السادسة.

ويحتاج منتخب مصر للفوز بمباراة واحدة من المباراتين المقبلتين أمام أنغولا والغابون، من أجل التأهل بشكل رسمي إلى المرحلة النهائية من التصفيات، حيث سيرتفع رصيده إلى 13 نقطة بفارق نقطة عن أقصى ما يمكن لمنتخب ليبيا الوصول إليه (12 نقطة)، في حال فوزه بمباراتيه المتبقيتين.

ويملك منتخب مصر فرصة أخرى، تتمثل في التعادل في المباراتين المقبلتين، دون الالتفات إلى النتائج الأخرى، حيث سيصل إلى 12 نقطة، ومن ثم سيتفوق بفارق المواجهات المباشرة على منتخب ليبيا حال فوزه بمباراتيه، بعدما هزمه ذهابا وإيابا (1-0 و3-0).

وستتأهل عشرة منتخبات إفريقية إلى الدور الفاصل لتصفيات مونديال قطر، وفي هذا الدور يلعب كل منتخبين فيما بينهما ذهابا وإيابا، على أن تتأهل في النهاية 5 منتخبات من إفريقيا إلى نهائيات بطولة كأس العالم.

المصدر: وكالات