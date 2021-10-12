جدول مواعيد مباريات المنتخبات العربية اليوم في تصفيات مونديال قطر
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تتواصل اليوم الثلاثاء، التصفيات الآسيوية والإفريقية المؤهلة لمونديال "قطر 2022"، بإجراء العديد من المباريات الهامة.
ونستعرض في هذا الرصد جدول مواعيد مباريات المنتخبات العربية بتوقيت مكة:
تصفيات قارة آسيا
سوريا # لبنان – الساعة 19:00
عمان # فيتنام – الساعة 19:00
الإمارات # العراق – الساعة 19:45
السعودية # الصين – الساعة 20:00
تصفيات إفريقيا
النيجر # الجزائر – الساعة 18:00
غينيا # المغرب – الساعة 22:00.
المصدر: RT
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