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جدول مواعيد مباريات المنتخبات العربية اليوم في تصفيات مونديال قطر

الرياضة

جدول مواعيد مباريات المنتخبات العربية اليوم في تصفيات مونديال قطر
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تتواصل اليوم الثلاثاء، التصفيات الآسيوية والإفريقية المؤهلة لمونديال "قطر 2022"، بإجراء العديد من المباريات الهامة.

ونستعرض في هذا الرصد جدول مواعيد مباريات المنتخبات العربية بتوقيت مكة:

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تصفيات قارة آسيا

سوريا # لبنان – الساعة 19:00

عمان # فيتنام – الساعة 19:00

الإمارات # العراق – الساعة 19:45

السعودية # الصين – الساعة 20:00

تصفيات إفريقيا

النيجر # الجزائر – الساعة 18:00

غينيا # المغرب – الساعة 22:00.

المصدر: RT

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