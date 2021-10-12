أول تعليق لكيروش بعد فوز منتخب مصر على ليبيا

أعرب المدير الفني لمنتخب مصر، البرتغالي كارلوس كيروش، عن سعادته بالفوز على ليبيا 3-0، أمس الاثنين، في الجولة الرابعة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال "قطر 2022".

ورفع منتخب مصر رصيده بعد هذا الفوز إلى 10 نقاط، مبتعدا في صدارة المجموعة السادسة بفارق 4 نقاط عن وصيفه منتخب ليبيا.

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وقال كيروش في تصريحات عقب المباراة: "المنتخب المصري لعب بشكل رائع للغاية وكنا نستحق الفوز وبنتيجة أكبر".

وتابع: "أريد أن أقدم التهنئة للاعبين على ما قدموه اليوم وتنفيذ تعليمات المدرب، ونريد الاستمرار في صدارة المجموعة حتى النهاية".

وأضاف المدرب البرتغالي: "لا يزال أمامنا الكثير من العمل حتى نصل للمستوى الذي نأمله جميعا، لقد فزنا وسجلنا العديد من الأهداف بالإضافة إلى لعب كرة قدم جيدة، الآن التحدي هو التطور والتحسن".

وختم قائلا: "لم أقم بأي أمور سحرية في المنتخب المصري، الروح كانت موجودة بالفعل في قلوب اللاعبين، لقد استطاعوا التحرر أكثر وكانوا يستمتعون بالتدريب واللعب وهذا أعطاهم حرية أكبر لكي يعبروا عن أنفسهم".

المصدر: وكالات