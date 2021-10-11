الغرافة القطري لكرة السلة يتعاقد مع لاعب أمريكي

تعاقد نادي الغرافة القطري لكرة السلة، مع اللاعب الأمريكي مايكل ديكسون، وذلك في إطار حرص مجلس إدارة النادي على تدعيم الفريق بعناصر متميزة قادرة على العودة به لمنصة البطولات القارية.

ولعب ديكسون، البالغ من العمر 31 عاما، في كبرى الدوريات العالمية وبدأ مسيرته الاحترافية في سنة 2014 حيث لعب مع نادي نيمبورك لكرة السلة في الدوري التشيكي لكرة السلة ونادي إيه إي كي لكرة السلة في الدوري اليوناني.

نادي الغرافة لكرة السلة يتعاقد مع اللاعب الأمريكي مايكل ديكسون، وذلك في إطار حرص مجلس إدارة النادي على تدعيم الفريق بعناصر متميزة قادرة على العودة بفريق الغرافة لمنصة البطولات القارية. #قناpic.twitter.com/QTTLiFKvJc — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) October 11, 2021

ولعب ديكسون في الموسم قبل الماضي مع الاتحاد السكندري، وقبله مع فريق إيميليا ريجيتو الإيطالي كما سبق له اللعب في عدة أندية أوروبية في دول مختلفة منها اليونان ولتوانيا وتركيا.. كما شارك اللاعب في تصفيات كأس العالم مع منتخب جورجيا.

و توج الغرافة بالبطولات الثلاث في الموسم الماضي، ويسعى لمواصلة التميز خلال الموسم الحالي، ولكنه خرج من دور المجموعات للبطولة العربية الأخيرة، رغم أنه كان مرشحا للذهاب بعيدا في البطولة التي حقق فريق الأهلي المصري لقبها.

المصدر: وكالات