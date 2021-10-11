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الغابون تهزم أنغولا وبانتظار "موقعة" ليبيا ومصر

الرياضة

الغابون تهزم أنغولا وبانتظار
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أنجز منتخب الغابون مهمته أمام ضيفه الأنغولي، بفوزه عليه (2-0) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الاثنين، ضمن الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

وسجل المهاجم الغابوني بيير-إيميريك أوباميانغ الهدف الأول لمنتخب بلاده في الدقيقة 74، بينما جاء الهدف الثاني بـ"نيران صديقة" سجله المدافع الأنغولي أوغوستو ريال كارنيرو خطأ في مرماه عند الدقيقة 84 من زمن اللقاء.

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ورفع منتخب الغابون رصيده إلى 4 نقاط، ويحتل المركز الرابع في المجموعة السادسة، مقلصا الفارق إلى ثلاث نقاط بينه وبين المتصدر المنتخب المصري قبل مباراته الهامة أمام مضيفه الليبي (الثاني برصيد 6 نقاط)، في وقت لاحق من مساء اليوم، على ملعب "بنغازي".

بينما توقف رصيد منتخب أنغولا عند ثلاث نقاط، ويشغل المركز الرابع الأخير على سلم الترتيب.

المصدر: وكالات   

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