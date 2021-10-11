الغابون تهزم أنغولا وبانتظار "موقعة" ليبيا ومصر

أنجز منتخب الغابون مهمته أمام ضيفه الأنغولي، بفوزه عليه (2-0) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الاثنين، ضمن الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

وسجل المهاجم الغابوني بيير-إيميريك أوباميانغ الهدف الأول لمنتخب بلاده في الدقيقة 74، بينما جاء الهدف الثاني بـ"نيران صديقة" سجله المدافع الأنغولي أوغوستو ريال كارنيرو خطأ في مرماه عند الدقيقة 84 من زمن اللقاء.

إقرأ المزيد

ورفع منتخب الغابون رصيده إلى 4 نقاط، ويحتل المركز الرابع في المجموعة السادسة، مقلصا الفارق إلى ثلاث نقاط بينه وبين المتصدر المنتخب المصري قبل مباراته الهامة أمام مضيفه الليبي (الثاني برصيد 6 نقاط)، في وقت لاحق من مساء اليوم، على ملعب "بنغازي".

بينما توقف رصيد منتخب أنغولا عند ثلاث نقاط، ويشغل المركز الرابع الأخير على سلم الترتيب.

المصدر: وكالات